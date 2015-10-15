Экономика
Товарооборот между Россией и Казахстаном увеличился на 23% – Путин
Ксения Воронина
В январе – июле этого года товарооборот в рублевом исчислении увеличился на 23%. Об этом в Акорде сообщил Президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"У нас сегодня состоялись весьма насыщенные конструктивные переговоры. По традиции они проходили в откровенной дружеской атмосфере. Высокая динамика политического диалога в полной мере демонстрирует взаимное стремление к развитию стратегического партнерства, упрочнение союзнических связей. Мы обменялись мнениями по всему спектру торгово-экономических отношений. Особое внимание уделили взаимодействию в таких значимых сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, космос, мирное использование атомной энергии", – раскрыл тематику встречи Путин.

Глава РФ заявил, что тесная интеграция экономик двух стран приносит обоюдную выгоду.

"Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, падение цен на ведущие товары нашего экспорта, колебание валютных курсов, все-таки удалось сохранить высокую интенсивность торгово-экономического взаимодействия. В январе – июле этого года товарооборот в рублевом исчислении увеличился на 23%. Нарастают взаимные инвестиционные потоки. Общий объем накопленных российских инвестиций в казахстанскую экономику превышает 9 миллиардов долларов. Казахстанские инвестиции в Россию составляют порядка 3 миллиардов долларов. При этом российский бизнес представлен практически во всех отраслях казахстанской экономики. Созданы и успешно работают 5,8 тысячи совместных предприятий", – привел глава РФ основные экономические показатели.

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