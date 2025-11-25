Товарооборот с Туркменистаном стабильно превышает полмиллиарда долларов - Токаев

Президент
134

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели брифинг для представителей СМИ,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Отмечая особую значимость государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова, Глава нашего государства подчеркнул, что братский Туркменистан является важным и надежным партнером Казахстана.

– Наши народы объединяют узы искренней дружбы, общие исторические корни и духовно-культурные ценности. Именно на этой незыблемой основе казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен политический диалог на высоком уровне, из года в год крепнут торгово-экономические связи. Наши страны активно участвуют в поддержании безопасности и стабильности в регионе, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Пользуясь случаем, Президент поздравил Сердара Бердымухамедова и весь братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

– Последовательная политика нейтралитета снискала Туркменистану высокий авторитет на международной арене, стала символом приверженности Туркменистана идеалам мира, стабильности и безопасности, – сказал Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки и намечены приоритеты дальнейшего взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.

– Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы с уважаемым Президентом Туркменистана условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять План работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран, – отметил Глава нашего государства.

В современных реалиях стратегическое значение приобрела транзитно-транспортная сфера. Здесь особая роль, по его мнению, отводится железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север – Юг.

– За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок, – сообщил Президент.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.

Президент подчеркнул, что важной сферой взаимодействия является сельское хозяйство.

– Подробно обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции. Мы затронули перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на совместных проектах в сфере энергетики. По его словам, на протяжении многих лет Казахстан является надежным партнером в транспортировке туркменского природного газа в Китай. По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры. Хорошим подспорьем для этого служит подписанное в прошлом году Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли. С учетом опыта в цифровизации государственных услуг и внедрении IT-технологий наша страна пригласила туркменскую сторону к реализации совместных проектов в этой сфере.

– Казахская общественность с теплотой встретила прошедшие в Астане Дни культуры Туркменистана и открытие памятника Махтумкули Фраги, приуроченное к 300-летию великого мыслителя туркменского народа. Еще одним символом дружбы и взаимного уважения наших народов стало открытие памятника Абаю в Ашхабаде. Подчеркнули необходимость всестороннего взаимодействия в сфере культуры, включая проведение фестивалей, гастролей и других совместных мероприятий. Обсуждались многообещающие перспективы развития научно-образовательных и молодежных связей. Казахстан предложил проработать возможность открытия в Туркменистане филиала одного из казахстанских вузов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров также было подтверждено общее видение и близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

– Мы готовы и далее тесно взаимодействовать с туркменской стороной для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в региональном и глобальном масштабах. Большое значение имеют Консультативные встречи, а также взаимодействие по проблемам Каспийского моря. Казахстан высоко оценивает проведенные Туркменистаном мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, объявленного по инициативе Ашхабада, –заявил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев еще раз выразил уверенность в том, что визит Президента Сердара Бердымухамедова внесет большой вклад в укрепление казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Президент Туркменистана проинформировал о позиции его страны по вопросам дальнейшего укрепления стратегического партнерства

– При обсуждении вопросов двусторонней повестки особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Были рассмотрены меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, а также вопросы активизации инвестиционной политики для реализации совместных масштабных проектов в сфере промышленной кооперации. В этом контексте мы придаем важное значение укреплению деловых связей между бизнес-сообществами двух государств. Сфера энергетики традиционно является одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Туркменистан выразил готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении. Также было отмечено, что Туркменистан имеет значительные возможности для наращивания партнерства в сфере электроэнергетики и химической промышленности. Стратегическим компонентом нашего взаимодействия является транспорт и логистика. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальна задача активизации работы существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток – Запад и Север – Юг, – сообщил Сердар Бердымухамедов.
