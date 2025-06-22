Президент США выступил с обращением к нации, прокомментировав авиаудары Вашингтона по трем ядерным объектам в Иране. Они полностью уничтожены, заявил Трамп, назвав удары по Ирану впечатляющим военным успехом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Президент США Дональд Трамп заявил, что авиаудары Вашингтона по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане - были "впечатляющим военным успехом". Глава американского государства выступил с обращением к нации в Белом доме в субботу, 21 июня.
Американский лидер добавил, что ключевые ядерные объекты Ирана "полностью и всецело уничтожены" в результате ударов.
Трамп подчеркнул, что Тегеран должен заключить мир, иначе "мы будем атаковать" другие цели в Иране. "Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней", - указал глава Белого дома.
Он также поздравил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сказав, что они работали как "команда", чтобы устранить эту "ужасную угрозу Израилю".
Трамп не стал прямо упоминать о возможности смены режима в Тегеране. Вместо этого он дал понять, что США считают операцию в основном законченной - при условии, что Иран сядет за стол переговоров, уточнила медиакомпания BBC.
США перебросили в регион значительные военные силы и средства, что, как отметил Трамп, говорит о том, что Вашингтон при необходимости готов действовать очень быстро.
Выступление Трампа длилось около четырех минут. Во время обращения за спиной президента США стояли вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс), госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.
После того как американские военные нанесли удары по трем иранским объектам, у американского лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Соединенные Штаты также "предупредили Израиль перед ударами", сказал чиновник агентству AFP.
Нетаньяху выступил с заявлением относительно ударов США. "Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а затем мир", - указал он. "И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", - добавил глава кабмина Израиля.
По сведениям телекомпании Fox News, при атаке на Фордо были использованы шесть бункерных бомб, а по другим объектам было выпущено 30 крылатых ракет Tomahawk.
В свою очередь высокопоставленные представители Министерства обороны США заявили, что в ходе атаки использовались бункерные бомбы GBU-57A, причем на каждый из ядерных объектов было сброшено по две из них, передала медиакомпания BBC.