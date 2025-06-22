Президент США выступил с обращением к нации, прокомментировав авиаудары Вашингтона по трем ядерным объектам в Иране. Они полностью уничтожены, заявил Трамп, назвав удары по Ирану впечатляющим военным успехом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Carlos Barria/Pool/REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиаудары Вашингтона по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане - были "впечатляющим военным успехом". Глава американского государства выступил с обращением к нации в Белом доме в субботу, 21 июня.

Американский лидер добавил, что ключевые ядерные объекты Ирана "полностью и всецело уничтожены" в результате ударов.

Трамп подчеркнул, что Тегеран должен заключить мир, иначе "мы будем атаковать" другие цели в Иране. "Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней", - указал глава Белого дома.

Он также поздравил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сказав, что они работали как "команда", чтобы устранить эту "ужасную угрозу Израилю".

Трамп не стал прямо упоминать о возможности смены режима в Тегеране. Вместо этого он дал понять, что США считают операцию в основном законченной - при условии, что Иран сядет за стол переговоров, уточнила медиакомпания BBC.

США перебросили в регион значительные военные силы и средства, что, как отметил Трамп, говорит о том, что Вашингтон при необходимости готов действовать очень быстро.

Выступление Трампа длилось около четырех минут. Во время обращения за спиной президента США стояли вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс), госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

После того как американские военные нанесли удары по трем иранским объектам, у американского лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Соединенные Штаты также "предупредили Израиль перед ударами", сказал чиновник агентству AFP.

Нетаньяху выступил с заявлением относительно ударов США. "Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а затем мир", - указал он. "И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", - добавил глава кабмина Израиля.

По сведениям телекомпании Fox News, при атаке на Фордо были использованы шесть бункерных бомб, а по другим объектам было выпущено 30 крылатых ракет Tomahawk.

В свою очередь высокопоставленные представители Министерства обороны США заявили, что в ходе атаки использовались бункерные бомбы GBU-57A, причем на каждый из ядерных объектов было сброшено по две из них, передала медиакомпания BBC.

