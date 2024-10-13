Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне

В мире
8

Он также вновь заявил, что завершит конфликт в Украине и покончит с хаосом на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz

Фото: © AP / Alex Brandon

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешние американские власти ведут страну к мировой войне, сообщает Интерфакс.

«У нас есть проблема... Я очень беспокоюсь о том, что через три или четыре месяца мы будем в состоянии мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся у власти», - приводят американские СМИ слова Трампа на предвыборном митинге в Калифорнии.

Он также вновь заявил, что завершит конфликт в Украине и покончит с хаосом на Ближнем Востоке.

Как отметил Трамп, «и определенно я предотвращу Третью мировую войну, к которой мы так близки».

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

#США #выборы президента #Дональд Трамп

Популярное

Все
Поджог дома Шерзата Болата: изъяты улики, проводятся экспертизы
Первый снег в Астане: коммунальщики очищают дороги от наледи
Из-за непогоды закрыты несколько участков автодорог в Карагандинской области
Движение открыто на ряде автодорог в трех областях
Коронавирусная пандемия снизила температуру Луны
Один человек убит при стрельбе в Оклахома-Сити, не менее 12 ранены
День лиц с инвалидностью отмечают в Казахстане
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Спикер Сената принял участие в референдуме
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
Балетный триптих «Сакральные танцы» представили на сцене «Астана Балет»
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Токаев произвел кадровое назначение в МВД
Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане
Акцент на экономику
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность

Читайте также

Один человек убит при стрельбе в Оклахома-Сити, не менее 12…
В Кельне обезвредили однотонную бомбу времен Второй мировой…
Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомба…
Численность диких животных сократилась на 73% за полвека

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]