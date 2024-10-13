Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне
8
Он также вновь заявил, что завершит конфликт в Украине и покончит с хаосом на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешние американские власти ведут страну к мировой войне, сообщает Интерфакс.
«У нас есть проблема... Я очень беспокоюсь о том, что через три или четыре месяца мы будем в состоянии мировой войны из-за людей, которые сейчас находятся у власти», - приводят американские СМИ слова Трампа на предвыборном митинге в Калифорнии.
Он также вновь заявил, что завершит конфликт в Украине и покончит с хаосом на Ближнем Востоке.
Как отметил Трамп, «и определенно я предотвращу Третью мировую войну, к которой мы так близки».
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.