Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой

В мире,США
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Страны на ней закрашены одним цветом, образуя таким образом одно государство под названием Соединенные Штаты

Фото: Reuters / Carlos Barria

Избранный президент США Дональд Трамп показал, как будут выглядеть Соединенные Штаты в случае присоединения к ним Канады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Будущий американский лидер во вторник опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту. Канада и США на ней закрашены одним цветом, образуя таким образом одно государство под названием Соединенные Штаты.

Ранее Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, которые, по мнению избранного президента, исходят от «российских и китайских кораблей».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что «нет ни малейшего шанса» на то, что страна станет частью Соединенных Штатов. По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их государства «являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности».

#США #Трамп #карта #Канада

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