© Bill Pugliano/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит открытия моста между Онтарио и штатом Мичиган, пока Канада не предоставит Вашингтону половину прав собственности на объект, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали, а также пока Канада не начнет относиться к США со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем. Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им дали, мы должны владеть по крайней мере половиной этого актива", - написал американский лидер в Truth Social.

Он подчеркнул, что в появившейся проблеме виноват бывший президент США Барак Обама, который "по глупости отказался от прав, чтобы они могли обойти закон <...> и не использовать никаких американских продуктов, включая нашу сталь".

Трамп также в очередной раз раскритиковал намерения властей Канады заключить сделку с Китаем и предположил, что Пекин в случае заключения сделки якобы может остановить весь канадский хоккей и навсегда отменить Кубок Стэнли. Ранее он заявлял, что последствиями сближения Оттавы и Пекина станут пошлины в размере 100% в отношении всех канадских товаров.

В январе Канада и Китай объявили о "стратегическом партнерстве" в сфере экономики. Как отмечала газета The Globe and Mail, премьер Канады Марк Карни в ходе визита в КНР назвал эту страну более предсказуемым торговым партнером, чем США. В рамках договоренностей он разрешил ввоз в Канаду почти 50 тыс. китайских электромобилей по низкой ставке таможенного сбора. До этого на автомобили из КНР в Канаде действовала пошлина в размере 100%, которую Оттава ввела еще в 2024 году вместе с США при президенте Джо Байдене. В ответ на послабления со стороны Канады Китай сократил пошлины на семена рапса. В Минкоммерции КНР сообщали, что Пекин и Оттава достигли консенсуса по урегулированию взаимных торговых претензий и договорились расширять экономическое взаимодействие.