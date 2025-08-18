Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС

Белый дом опубликовал расписание встречи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Встреча американского президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским начнется в 22:15 по времени Астаны,18 августа и продлится 60 минут.

На 00:00 по времени Астаны запланировано начало многосторонней встречи президента США и европейских лидеров. Это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

Встреча Трампа и Зеленского будет посвящена урегулированию украинского конфликта. На встречу с главой Белого дома также отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" 18 августа в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским. 

