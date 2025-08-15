Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже в штате Аляска начнется в субботу, 16 августа, в 00.00 по времени Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Об этом свидетельствует график американского лидера, опубликованный пресс-службой Белого дома.
«15:00 (по времени Вашингтона) президент (Трамп) участвует в двусторонней встрече с президентом РФ в 11:00 по местному времени (00:00 по времени Астаны, 16 августа. — ред.)», — говорится в опубликованном материале.
Путин встретится с Трампом на американской базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.