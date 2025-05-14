США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно. Но он должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие", - заявил Трамп, выступая на саммите Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и США условились продолжить переговоры по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, обсуждают время и место следующего раунда консультаций.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

13 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать максимальное давление на Иран, лишив его возможности экспортировать нефть, если двум сторонам не удастся достичь договоренности по ядерной программе Тегерана.

В свою очередь Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях.