Трампа обязали явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

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Бывшему президенту Дональду Трампу предписали явиться в тюрьму штата Джорджия для формального ареста

Фото: Brendan McDermid/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп и остальные обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны до 25 августа в добровольном порядке явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют, передает Gazeta.ru  со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме округа, где они пройдут формальную процедуру ареста. В тюрьме их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

Телеканал отмечает, что стороны обычно заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

Как отмечает издание, ранее прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис заявила, что бывшему президенту США Дональду Трампу необходимо предстать перед судом не позднее 25 августа. Она отметила, что большое жюри штата Джорджия выдало ордер на арест обвиняемых. Она также намерена запросить, чтобы рассмотрение дела о предполагаемом вмешательстве Трампа и связанных с ним лиц в выборы 2020 года началось в течение шести месяцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшего президента США Дональда Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании девушки в примерочной в 1990-х годах. Стоит отметить, экс-президент США уже формально был арестован на два часа в Нью-Йорке до предъявления ему официальных обвинений. 

Добавим, в ноябре прошлого года Трамп объявил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Его представители подали в Федеральную избирательную комиссию документы для участия в голосовании.

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В 2020 году он проиграл выборы нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. 

#суд #США #арест #скандал #Трамп

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