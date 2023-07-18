Транспортная полиция долго укрывала крупное хищение рельсов

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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Тринадцать краж скрывали от учета должностные лица полиции на станции «Тараз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры РК.

Фото: Kazpravda.kz

«При координации Главной транспортной прокуратуры управлениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности Департамента полиции на транспорте ведется работа по выявлению хищений материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что наряду с фактом особо крупного присвоения таких товаров в карагандинском отделении АО «НК «КТЖ» установлено еще одно воровство в составе группы лиц в жамбылском регионе.

По данным ведомства, на данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 млн тенге.   

«По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции «Тараз». В основном похищены более 5 тысяч единиц скреплений «ФОССЛО» на действующих ж/д линиях. Эти ключевые детали предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения», – проинформировали в ведомстве.

#полиция #расследование #транспорт #прокуратура #кража

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