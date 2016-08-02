​Трассы и сервис

Свежий выпуск
505
Ольга БЕРЕЖНОВА, Мангистауская область

Разработка проекта одного объекта стоит около 8 млн тенге. На сегодня 2 автостанции в поселках Бейнеу Бейнеуского района и Шетпе Мангистауского района уже сданы в эксплуатацию. Пять проектов по строительству пунктов обслуживания пассажиров в населенных пунктах Батыр, Жетыбай, Сайотес, Бейнеу и Тажен находятся в разработке.

– Четыре пункта обслуживания появятся в Бейнеуском, 6 – в Мангистауском, 3 – в Каракиянском, и 1 – в Тупкараганском районе. Их планируется строить в селах и поселках, где численность населения превышает тысячу человек, – отметил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Турбек Спанов.

Власти подготовят инфраструктуру, необходимую для работы станций обслуживания, а потом проект будет отдан на аукцион. Таким образом, строительство мотелей, автосервисов, автомоек, заправочных станций и других объектов быта перейдет в конкурентную среду. 

Популярное

Все
Подарить надежду
В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялись торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах»
Соперник назвал состав
Лайфхак из прошлого
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
Взрослые за партой
Байбарыс – Искандер своей эпохи
Самый таинственный волонтер страны Человек в маске рассказал «Казахстанской правде» о том, что им движет, когда он помогает другим
Наука в регионе для региона
В Атырау начал работу третий Национальный курултай
Всемирные игры кочевников: подготовка, программы и ожидания
Благодать в гармонии с природой
Гулять так гулять
Расширяя пул инвестпроектов
Мелодии родной земли
Миграция из Казахстана в Японию
Он – Творчество, она – Любовь
Мир делается руками мастеров
Дом, где живет вдохновение
Стержень социального развития
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем
Кузнечных дел мастерица
Любимая работа про гендер забывает
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Сильная «фишка» Национального курултая
Первые шаги в бизнесе
Оживает малая родина
Статистика для инвестора

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]