​Трассы и сервис

Разработка проекта одного объекта стоит около 8 млн тенге. На сегодня 2 автостанции в поселках Бейнеу Бейнеуского района и Шетпе Мангистауского района уже сданы в эксплуатацию. Пять проектов по строительству пунктов обслуживания пассажиров в населенных пунктах Батыр, Жетыбай, Сайотес, Бейнеу и Тажен находятся в разработке.

– Четыре пункта обслуживания появятся в Бейнеуском, 6 – в Мангистауском, 3 – в Каракиянском, и 1 – в Тупкараганском районе. Их планируется строить в селах и поселках, где численность населения превышает тысячу человек, – отметил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Турбек Спанов.

Власти подготовят инфраструктуру, необходимую для работы станций обслуживания, а потом проект будет отдан на аукцион. Таким образом, строительство мотелей, автосервисов, автомоек, заправочных станций и других объектов быта перейдет в конкурентную среду.