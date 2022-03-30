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Требуют субсидий огурцы
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

На нынешней неделе пройдет первое заседание специально созданной рабочей группы, призванной изучить ситуацию в тепличной отрасли и предложить меры по улучшению ее конкурентоспособности.

Об этом владельцам тепличных хозяйств сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, прибывший в минувшее воскресенье в Туркестанскую область. Встреча с ним состоялась на базе крупного тепличного комплекса КХ «Аделя», занимаю­щего площадь 16 га.

Это хозяйство оказалось на грани банкротства, получив счет за отопление в течение двух первых зимних месяцев на сумму 230 млн тенге. При таких тарифах без поддержки государства, по мнению организаторов тепличного бизнеса, отрасль ждет упадок.

Огромные затраты на газ, уголь и электроэнергию – главная причина, из-за которой отечественные овощи, выращенные в закрытом грунте, не могут конкурировать с аналогичной продукцией из соседних стран. Как сообщил председатель Ассоциации тепличников и садоводов Южного Казахстана Мырзахмет Снабаев, себестоимость килограмма огурцов обходится в 300–400 тенге, томатов – до 800 тенге.

Узбекским и туркменским фермерам тепличники Южного Казах­стана проигрывают в первую очередь в силу природно-климатических условий, так как регион находится гораздо севернее.

– Там климат другой, больше солнца, что уже само по себе удешевляет себестоимость овощей, – считает Мырзахмет Снабаев. – Плюс у соседей дешевые энергоносители. Поэтому стоимость продукции даже с учетом транспортных расходов получается ниже нашей. Мы не просим закрывать для них границу, повышать таможенные пошлины или принимать какие-то еще антиконкурентные меры. Мы просим государство ввести субсидии на энергоносители, взяв на себя примерно 40–50% их стоимости. Учитывая, что валовой оборот с наших теплиц составляет порядка 120–130 миллиардов тенге в год, затраты на субсидирование составят где-то 10% от этой суммы.

В письме на имя Президента страны владельцы теплиц дали ценовой расклад на энергоносители, приведя пример их стоимости не только в сравнении с соседними странами, но и между регионами Казахстана. Получается, что тарифы на тот же природный газ в Туркестанской области, на территории которой расположен основной объем теп­лиц, самые высокие.

Так, стоимость 1 000 кубов природного газа в Туркестанской области составляет 35 тыс. 788,49 тенге. В соседних Жамбылской и Алматинской областях соответственно 35 тыс. 258,53 и 30 тыс. 649,21 тенге. Самый дешевый газ в Восточно-Казахстан­ской области – 11 тыс. 218,76 тенге, в Актюбинской – 14 тыс. 536,37, в Западно-Казахстанской облас­ти – 17 тыс. 873,39 тенге.

Не в пользу туркестанских аграриев говорит и сравнение тарифов на энергоносители с соседними странами. Цена 1 000 кубометров природного газа для фермерских хозяйств Узбекистана установлена в размере 11 тыс. тенге, в Туркменистане вообще 45 тенге…

Та же ситуация и с электроэнергией, без которой не обойтись, поскольку для хорошего урожая овощей необходима подсветка. Так вот в Туркестанской области стоимость 1 кВт.ч электроэнергии составляет 33,17 тенге, в то время как в Узбекистане – 18, а в Туркменистане – 2–3 тенге.

– Говоря о субсидировании энергоносителей, мы имеем в виду не только природный газ, но и уголь, – продолжает Мырзах­мет Снабаев. – Сейчас примерно 30% теплиц обогреваются газом, остальные – углем. Большинство используют твердое топливо, хотя есть возможность подключиться к газу, однако тогда надо будет ежемесячно оплачивать счета по факту его потребления. У земледельцев весной нет денег, чтобы заплатить за топливо сразу. Уголь же можно получить на условиях консигнации, рассчитавшись за беспроцентный кредит с первого урожая.

Тепличники юга просят решить также вопрос, связанный с пополнением оборотного капитала на покупку семян, минераловатных и кокосовых субстратов, минеральных удобрений, приобретае­мых за рубежом. Расходы по их доставке, таможенной очистке обходятся в круглые суммы, а с учетом изменившейся ситуации в мире сказывается еще и увеличение затрат на доставку в силу усложнившейся логистики. Как вариант решения предлагается создание на юге специальной экономической зоны с предоставлением всех видов преференций для владельцев теплиц, занятых возделыванием овощей в закрытом грунте.

Нужны и «длинные» кредиты на 15 лет под 3–4% годовых. Иначе строительство новых теплиц, которое в последние два-три года существенно затормозилось, может сойти на нет.

– Промышленные теплицы составляют примерно четверть всего закрытого грунта, – делает расклад Мырзахмет Снабаев. – Мало строится новых современных комплексов, поскольку нет приемлемого финансирования. Инвестиционные субсидии на строительство теплиц в размере 25% от общих затрат – это мизер, должны быть хотя бы 50%, как в Китае и Турции. Тогда будет наблюдаться развитие. Стоимость 1 га теплиц – 300–400 миллионов тенге. Кустарных теплиц у нас очень много, и все старания их собственников перейти на промышленные теплицы из-за дорогих кредитов оказываются тщетными. У крестьянина нет залога на такую сумму.

Предприниматели открыто заявили министру сельского хозяйства, что без комплексной поддержки со стороны государства невозможно решить проблему обеспечения в межсезонье качественной и дешевой витаминной продукцией. А это, как ни крути, вопрос продовольственной безо­пасности страны. В прошлом году тепличные хозяйства Туркестанской области поставили в торговую сеть 154 тыс. тонн огородной продукции. На долю их шымкентских коллег приходится 20 тыс. тонн огурцов и помидоров.

– Есть проблемы с усилением конкуренции со стороны соседних стран, земледельцы которых имеют чуть поменьше затрат, – прокомментировал итоги встречи Ербол Карашукеев. – Здесь есть чисто внут­ренние проблемы, касающиеся стоимости и качества топлива, нехватки оборотных средств. На этой неделе создаем рабочую группу, я буду ее возглавлять.

Решено, что в состав рабочей группы войдут представители крупных, средних и мелких теп­личных хозяйств, кандидатуры которых предложит Ассоциация тепличников. К работе привлекут также представителей местных исполнительных органов и заинтересованных министерств, поскольку круг проблем, которые поднимают организаторы тепличного бизнеса, выходит за рамки возможностей Минсельхоза.

– Мы будем сообща искать пути выхода из складывающейся ситуации, – заявил Ербол Карашукеев. – Внешняя обстановка, отражающаяся на росте всего, включая цены на продукты питания, внешняя конкуренция на рынках, ухудшение торговых связей и логистики – вопросы сложные, но, я думаю, мы найдем взаимоприемлемое решение, которое поможет тепличникам улучшить условия работы и решить их проблемы.

Ербол Карашукеев сообщил, что в этом году планируется поднять норму субсидирования на строи­тельство современных овощехра­нилищ, которые наполовину увеличат срок хранения фруктов и овощей. 50% затрат государство вернет предпринимателем в виде инвестиционных субсидий.

Задача местных исполнительных органов – привлечь бизнес и помочь ему воспользоваться мерами господдержки, чтобы они построили овощехранилища. В первую очередь эти сооружения будут строиться в регионах, где ощущается их нехватка. В общей сложности запланировано возведение 16 овощехранилищ, три из которых – в Туркестанской области.

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