Трехдневный траур объявили в Дагестане

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В Дагестане в связи с нападениями боевиков в Махачкале и Дербенте объявили трехдневный траур. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы республики Сергея Меликова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дни траура на территории всей республики приспустят государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные в регионе, отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

«Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», - отметили власти.

Минувшей ночью в Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Убиты священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.

По данным информагентства, люди находились в храме в Дербенте в момент нападения, но им удалось избежать столкновения с экстремистами. Церковь и синагога сгорели после нападения боевиков.

В результате перестрелки 15 сотрудников полиции убиты, 13 ранены.