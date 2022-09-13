Трехэтажный секс-притон накрыли в Алматы

Алматинские полицейские выявили салон боди-массажа в Медеуском районе города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отмечается, что в трехэтажном коттедже 15 комнат и сауна. Рабочий процесс в заведении контролировали два администратора.

"Они и еще 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны. Их возраст от 20 до 28 лет. "Сотрудницы" этого заведения – приезжие из других областей Казахстана. Их личности проверены на причастность к каким-либо правонарушениям", - рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

Управлением полиции Медеуского района собран материал административного производства по ст. 450 КРКобАП.

Установлен и владелец указанного салона – это гражданин Ж., 1988 года рождения. Он так же привлечен к ответственности, добавили в полиции.