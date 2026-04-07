Тренд на чистоту набирает обороты среди столичной молодежи

Таза Казахстан
0
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках республиканской экоинициативы «Таза Қазақстан» в Астане молодежь приняла участие в уборке набережной реки Есиль. Инициатором акции выступило молодежное крыло «Жастар Рухы» партии AMANAT, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

Фото: акимат Астаны

Акцией была охвачена территория вдоль набережной, в том числе в районе Президентского парка. Участники - более 100 человек - очистили береговую линию от мусора, накопившегося после зимнего периода.

Также в рамках мероприятия был торжественно раскрыт флаг «Таза Қазақстан», что стало символом начала экологического сезона и объединения участников вокруг идеи чистоты и бережного отношения к окружающей среде.

По словам организаторов, выбор локации был неслучайным — именно в прибрежных зонах чаще всего скапливаются отходы, особенно после схода снега. Кроме того, основная цель мероприятия — формирование экологической культуры среди молодежи и привлечение внимания горожан к вопросам чистоты окружающей среды.

Депутат маслихата и председатель филиала молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии AMANAT Арсланбек Магзум подчеркнул, что экологические акции носят системный характер и проходят круглый год.

«Сегодня у нас собралась активная молодежь — порядка 100 человек. Мы убираем вдоль реки Есиль, потому что именно здесь после зимы скапливается большое количество мусора. Наша цель — привить жителям города экологическую культуру, ведь каждый должен начинать с себя. Мы видим, что все больше молодежи и жителей города выходят на субботники, участвуют в экологических акциях. Это уже становится хорошей традицией. Кроме того, такие мероприятия — это и общение, и обмен идеями, своего рода нетворкинг», — подчеркнул депутат.

«Сегодня мы в рамках акции «Таза Қазақстан» провели субботник. Я считаю, что такие инициативы важны, потому что они делают город чище и формируют у людей чувство ответственности. Чистота начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем всех присоединяться», — отметила активист молодежного крыла «Жастар Рухы» Наргиз Имантаева.

Организаторы призывают горожан не оставаться в стороне и активно участвовать в подобных инициативах, поскольку чистота города — это общая ответственность каждого жителя.

 

#Астана #молодежь #уборка #ТазаКазахстан

Популярное

Все
Спасибо за мужество и стойкость
ИП вне игры: почему B2B стало неэффективным для бизнеса?
Жизнь без границ
Две медали из Каира
ЗОЖ – путевка в будущее
В преддверии эпохи умных машзаводов
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
Наука должна давать реальный экономический эффект
Вузы внедряют искусственный интеллект
Формируется новая модель геологоразведки
В стиле Royal Danish Theatre
Алаколь готовится к приему туристов
На Кубке Австрии
На ошибках учатся?..
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
О качестве и безопасности психологической помощи
Исторический успех
Теннисный дебют Туркестана
Обеспечить успешную социальную адаптацию
Казахстан и Узбекистан провели первое заседание по геологии и редкоземельным металлам
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме

Читайте также

Алаколь готовится к приему туристов
20 тонн мусора убрали активисты «Жаңа адамдар» на побережье…
Аллея журналистов открыта в Алматы: вклад медиа в экологию …
Чистота и порядок – в наших руках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]