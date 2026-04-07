В рамках республиканской экоинициативы «Таза Қазақстан» в Астане молодежь приняла участие в уборке набережной реки Есиль. Инициатором акции выступило молодежное крыло «Жастар Рухы» партии AMANAT, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

Акцией была охвачена территория вдоль набережной, в том числе в районе Президентского парка. Участники - более 100 человек - очистили береговую линию от мусора, накопившегося после зимнего периода.

Также в рамках мероприятия был торжественно раскрыт флаг «Таза Қазақстан», что стало символом начала экологического сезона и объединения участников вокруг идеи чистоты и бережного отношения к окружающей среде.

По словам организаторов, выбор локации был неслучайным — именно в прибрежных зонах чаще всего скапливаются отходы, особенно после схода снега. Кроме того, основная цель мероприятия — формирование экологической культуры среди молодежи и привлечение внимания горожан к вопросам чистоты окружающей среды.

Депутат маслихата и председатель филиала молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии AMANAT Арсланбек Магзум подчеркнул, что экологические акции носят системный характер и проходят круглый год.

«Сегодня у нас собралась активная молодежь — порядка 100 человек. Мы убираем вдоль реки Есиль, потому что именно здесь после зимы скапливается большое количество мусора. Наша цель — привить жителям города экологическую культуру, ведь каждый должен начинать с себя. Мы видим, что все больше молодежи и жителей города выходят на субботники, участвуют в экологических акциях. Это уже становится хорошей традицией. Кроме того, такие мероприятия — это и общение, и обмен идеями, своего рода нетворкинг», — подчеркнул депутат.

«Сегодня мы в рамках акции «Таза Қазақстан» провели субботник. Я считаю, что такие инициативы важны, потому что они делают город чище и формируют у людей чувство ответственности. Чистота начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем всех присоединяться», — отметила активист молодежного крыла «Жастар Рухы» Наргиз Имантаева.

Организаторы призывают горожан не оставаться в стороне и активно участвовать в подобных инициативах, поскольку чистота города — это общая ответственность каждого жителя.