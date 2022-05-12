Третий бой "Головкин – Канело" лишили смысла и предложили GGG установить новый рекорд

Журналист BoxingInsider.com Ханс Темистод уверен, что уже нет необходимости проводить третий бой Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля «Канело» Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Когда мексиканская звезда потерпела поражение впервые почти за десятилетие, он порывисто заявил, что примет пункт о немедленном бое-реванше. Если Альварес действительно решит снова встретиться с Биволом, Головкин должен отвернуться от их прибыльного и личного соперничества. На данном этапе своей карьеры Головкин больше ничего не выиграет от встречи с Альваресом. Аура непобедимости его вечного соперника уже сорвана. Бивол не только успешно положил конец правлению Альвареса на вершине боксерского Эвереста, но и, по большому счету, затушил третий поединок с Головкиным», — считает эксперт.

В свою очередеь промоутер Криса Юбэнка-младшего (32-2, 23 КО), Калле Зауэрланд, считает, что потенциальный бой с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) мог бы стать большим событием в Великобритании.

"Они могли бы подраться на каком-нибудь стадионе в Великобритании и устроить там аншлаг, побив попутно пару рекордов. Посмотрим, как всё сложится", — говорит Зауэрланд.

Отметим, бой Головкин — Юбэнк мог состояться еще в 2016 году, однако тогда переговоры сорвались по вине команды британского боксера. Недавно Юбэнк вновь вспомнил о Головкине и назвал его своей «целью номер один». Промоутер британца ранее уже говорил об их возможном бое и даже называл конкретную локацию — The Amex Stadium в Брайтоне.

Напомним, 8 мая в Лас-Вегасе (США) прошел бой непобежденного чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса. Единогласным решением судей победу одержал российский боксер, который доминировал на протяжении всех 12 раундов.