Третья волна

В начале года кривая динамики заболеваний коронавирусом в мире медленно, но верно «поползла» вниз. Число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 снижалось вплоть до конца февраля. При этом «ремиссия», продолжавшаяся больше месяца, казалась вполне устойчивой, но, как выяснилось, радоваться было рано.

Во-первых, даже сильно «упавшая» статистика все равно показывала, что каждый день коронавирус выявляется как минимум у 200–300 тыс. человек. А во-вторых, как и предупреждали эксперты, за спадом вновь последовал рост – сейчас, по данным ВОЗ, ежедневно регистрируется 400–500 тыс. новых случаев COVID-19.

Всего же с начала пандемии в мире официально зарегистри­ровано уже около 130 млн случаев заражения коронавирус­ной инфекцией. Более 2,8 млн человек погибли из-за этого заболевания.

Стартовавшая еще в прошлом году вакцинация продолжается, но сталкивается со многими трудностями. Одна из главных, как и ожидалось, – это нехватка вакцин. В то же время люди по всему миру уже получили более полумиллиарда доз вакцины от COVID-19.

Некоторые страны сумели быстро обеспечить действительно массовую вакцинацию своих граждан, и их пример показывает – это единственный способ справиться с пандемией и вернуть жизнь в привычное русло.

И снова на карантин…

Эпидемиологическая ситуа­ция остается сложной и продолжает усугубляться во многих странах мира. Реакцией на новую волну заболеваемости стало ужесточение карантинных ограничений.

Так, Франция накануне пасхальных каникул вводит строгие ограничительные меры на месяц. Прекращают работу все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, вводится комендантский час с 7 вечера, а также запрет на поездки дальше чем на 10 километров от дома без уважительных причин. Как минимум на три недели будут закрыты школы, детские сады, колледжи, учащиеся переводятся на дистанционное обучение.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом во Франции вновь становится критичес­кой: почти 90% мест в палатах интенсивной терапии уже заполнено. Руководители лечебных учреждений Парижа в опубликованном в конце марта открытом письме заявили, что ситуация для здравоохранения складывается критическая, и если рост больных продолжится, то ресурсов для лечения всех пациентов может просто не хватить.

С 31 марта в столице Германии введены требования, которые запрещают посещение отдельных заведений без отрицательного теста на коронавирус. Так, результаты ПЦР-теста, сделанного за пос­ледние 24 часа, в Берлине придется предъявлять тем, кто хочет посетить непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты и музеи (культурные учреждения, кстати, доступны только по предварительной записи).

В Испании бессрочно ужесточили масочный режим: теперь все граждане, в том числе дети, начиная с 6 лет, должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и повсеместно на открытом воздухе – на улицах, пляжах, в парках и так далее, даже если есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

«С 1 апреля вводится четвертый по счету строгий карантин в нескольких регионах Австрии, включая столицу – Вену. Помимо ресторанов, культурно-массовых и развлекательных учреждений, которые и так закрыты с прошлого ноября, как минимум на 10 дней прекратят работу музеи, зоопарки, магазины, кроме продуктовых и аптек, но отделения банков и почта останутся открытыми. Выходить на улицу без уважительной причины будет нельзя», – пишет Русская служба Би-би-си.

Ужесточает карантинные ограничения и Турция, где также фиксируется рост числа заражений. В провинциях, находящихся по эпидемиологической ситуации в «красной» зоне, будет действовать локдаун выходного дня – в субботу и воскресенье. Сохраняется действие общенационального комендантского часа – с 21.00 до 5.00 местного времени.

Как сказал на недавней пресс-конференции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, определенные ограничения будут действовать и в период всего Рамадана: в ресторанах, кафе и других местах общественного питания запрещается проводить традиционные совместные трапезы на рассвете и на закате – ифтар и сухур.

В Украине «лидером» по заболеваемости COVID-19 является Киев – более 162 тыс. случаев с начала пандемии. В свете ухудшающейся ситуации власти украинской столицы пошли на ужесточение карантина. Как написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, с 5 апреля в городе закрываются все школы и детсады, заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.

Общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам пассажиров, которые будут у работников стратегически важных предприятий. Остальные учреждения должны отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить им отпуск. Дейст­вовать ограничения будут как минимум до 16 апреля, уточнил он.

«Медицинская система захлебывается. У нас много болеет и медиков. А пациентам кто-то должен помогать? Врачи и медсестры по двое суток не выходят из отделений. Они уже валятся с ног», – написал Виталий Кличко.

Бразилия по-прежнему остает­ся одной из самых неблагополучных по коронавирусу стран. В марте это южноамериканское государство установило трагический рекорд по количеству смертей от COVID-19: жертвами болезни стали более 60 тыс. жителей страны.

С самого начала пандемии реакция бразильских властей на ситуацию была, мягко говоря, спорной – отрицание угрозы, отказ от жестких карантинных мер. Как результат: сегодня Бразилия находится на втором месте в мире как по заболеваемости, так и по смертности от коронавируса: всего в стране официально зарегистрировано более 12,5 млн случаев заболевания и более 310 тыс. погибших, причем в последние дни количество смертей резко возросло.

Согласно еженедельному отчету Фонда им. Освалдо Круза (Fiocruz – один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке) о ситуации в системе здравоохранения Бразилии, в 25 из 27 регионов фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения COVID-19, заполнен более чем на 80%, в 18 бразильских штатах этот показатель превышает 90%.

А в Африке выявлен новый вариант коронавируса

SARS-CoV-2. Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресс-конференции в Йоханнес­бурге сообщил, что новый штамм был впервые зафиксирован у граждан Танзании, приехавших в Анголу.

«Вариант пока изучается в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР), но уже «дает повод для беспокойства», так как пока нет данных об эффективности против него уже разработанных вакцин», – отметил глава Africa CDC.

Нкенгасонг также указал на то, что Танзания, откуда, по всей вероятности, началось распространение нового варианта, с середины прошлого года не предоставляет данных по заболеваемости COVID-19.

«Ограничительные меры для борьбы с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими», – пишет издание Deutsche Welle.

Надежда на вакцинацию

Есть между тем и успешные примеры борьбы с коронавирусом – в тех немногих странах, которые быстро начали и эффективно организовали прививочные кампании для своих граждан.

В мире лидером по вакцинации является Израиль. По данным министерства здравоохранения этой страны, на конец марта были полностью привиты (получили уже обе дозы вакцины) более половины всего населения страны и более 70% взрослого населения (старше 16 лет). В пиковые периоды заражения в стране регистрировалось свыше 6–8 тыс. новых случаев ежедневно, но прививочная кампания дает плоды – число выявляемых новых случаев заболевания неуклонно снижается. Сейчас в сутки выявляют значительно меньше тысячи случаев.

Кампанию по вакцинации Израиль начал еще в конце декабря 2020 года. Алгоритм был вполне стандартный: первыми в очереди находились люди из группы риска – граждане старше 60 лет и те, у кого есть заболевания, делающие людей особенно уязвимыми перед COVID-19. Далее прививались люди старше 50 лет, после – молодежь от 16 до 18 лет, чтобы они смогли нормально продолжать обучение. После прививку могли получить все желающие.

За год пандемии Израиль трижды вводил в стране жесткий локдаун, строгие карантинные ограничения продолжали действовать и после начала вакцинации. Но с начала февраля запреты постепенно начинают снимать. Так, с 21 февраля были открыты торговые центры, рынки, магазины, музеи и биб­лиотеки. С 7 марта гражданам страны и постоянно проживаю­щим разрешено возвращение из-за рубежа, для прошедших вакцинацию открылись рестораны, театры и стадионы. А с 16 марта возобновилось авиасообщение по всем направлениям при сохранении квоты на прилет в государство до 3 тыс. пассажиров в день.

Стоит отметить, что снятие ограничений в Израиле очень дифференцированно: сделавшие прививки граждане получают так называемый «зеленый пас­порт» и имеют гораздо большую свободу действий, чем непривитые.

«Минздрав Израиля 24 марта обнародовал новые правила для массовых мероприятий с учас­тием обладателей «зеленых паспортов». Если непривитые граждане могут собираться не более чем в количестве 20 человек в помещениях и максимум по 50 на свежем воздухе, вакцинированным разрешат собираться сотнями и тысячами в зависимости от типа мероприятия», – пишет Интерфакс.

Еще одна страна, преуспевшая в проведении прививочной кампании, – Великобритания. По данным на конец марта, как минимум первую дозу вакцины получили уже более 30 млн британцев. Заболеваемость в стране сократилась в разы: с 60 тыс. случаев в день в начале января до 5 тыс. случаев в конце марта. А 29 марта в Лондоне впервые за последние полгода за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19, у которых выявили инфекцию в течение последних 28 дней.

«В понедельник в стране снимаются некоторые ограничения – отменяется правило «Оставайтесь дома», разрешаются некоторые спортивные мероприятия, до 6 человек смогут встречаться и общаться за пределами дома. Это первый шаг к полному снятию локдау­на. Правила социального дис­танцирования, однако, пока останутся в силе», – пишет Русская служба Би-би-си.

В глобальных лидерах по вакцинации также Объединенные Арабские Эмираты: при населении более 9 млн человек здесь уже пустили в ход более 8 млн доз. Когда кампания только стартовала, приоритет отдавался людям из группы риска – пожилым и имеющим хронические заболевания, но с 21 марта записаться на прививку могут все резиденты ОАЭ в возрасте от 16 лет.

В целом прививочная кампания против коронавируса была объявлена в более чем 170 странах по всему миру, но проходит она очень неравномерно. По количеству уже использованных в рамках прививочной кампании доз вакцины в мире лидируют США, Китай и Европейский союз. Однако по доле привитого населения даже эти страны пока еще далеки от формирования коллективного иммунитета.

Например, по данным Европейского регионального бюро ВОЗ, лишь 10% населения региона получили первую дозу вакцины от COVID-19, и лишь 4% – обе дозы. По большому счету процесс упирается в одну большую проблему – вакцин просто не хватает.

«Как вам известно, двусторонние сделки, экспортные зап­реты, прививочный национализм и вакцинная дипломатия привели к перекосам на рынке, сопровождающимся резкими диспропорциями предложения и спроса», – отметил на недавней пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения также обеспокоена тем, что гигантским дефицитом вакцин во всем мире могут воспользоваться в своих целях преступные группировки.

«Целый ряд министерств здравоохранения, национальных органов регулирования и государственных закупочных учреждений получал подозрительные предложения о снабжении вакцинами против COVID-19. Мы также знаем о случаях изъятия вакцин из каналов поставки с целью перепродажи без гарантий соблюдения требований холодовой цепи. В ряде случаев фальсифицированная продукция продается под видом вакцин в Интернете, особенно в его теневом сегменте; при этом до нас также доходят сообщения о случаях коррупционного хищения и повторного использования порожних флаконов для вакцин.

Мы настоятельно призываем безопасным образом утилизировать или уничтожать использованные и пустые флаконы из-под вакцин во избежание их повторного использования криминальными группировками. Мы также нас­тоятельно призываем всех не закупать вакцины за рамками государственных программ вакцинации. Любые вакцины, приобретенные в обход таких программ, могут оказаться некондиционными или фальсифицированными и нанести серьезный ущерб», – призвал глава ВОЗ.