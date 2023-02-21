Трейлраннинг на курорте

Международный турнир по бегу на льду «BURABAY ICE 2023» был организован ТОО «Бурабай-Даму» при управлении делами Президента РК совмест­но с общественным объединением «Экстремальная атлетика» и ИП «Rebel Running». Первый в Казахстане забег или, как назвали его инициаторы, самый плоский полумарафон на льду озера Бурабай стал настоящим событием как для самих организаторов, так и для многочисленных участников необычного спортивного мероприятия.

В этот раз на знаменитый курорт для покорения своих «эверестов» съехались настоящие фанаты трейлраннинга (бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования) из ряда регионов республики, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – из Польши, России, США, Чехии и других. Всего здесь состязались более 300 атлетов.

Зрелищные соревнования по бегу на льду были разделены на несколько дистанций – 7 км, 14 км и 21,1 км, а кто-то избрал для себя скандинавскую ходьбу (7 км). Как бы ни были оптимистично настроены участники, но преодоление пространств – где-то по глубокому снегу, а где-то и по довольно скольз­кой поверхности замерзшего озера – стало настоящим квестом. Тем не менее все упорно шли к финишу, к достижению поставленной цели.

Победителями первого в Казахстане забега на льду «BURABAY ICE 2023» стали алматинец Тимур Артюхин (7 км), жители столицы – Владимир Экерт (14 км) и Юрий Швец (21 км). Лучшим в скандинавской ходьбе признан Казбек Елюбаев из Кокшетау.

Как отметил руководитель отдела маркетинга ТОО «Бурабай даму» Шынгыс Оразалин, основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни. Также поставлена задача и по повышению интереса отечест­венных и зарубежных туристов к этому удивительно красивому краю. Стоит отметить, что данная компания готовит еще множество интересных мероприя­тий на ближайшее время.