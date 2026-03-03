Три дистанции – одна цель

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Последние зимние дни в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области выдались по-спортивному жаркими. Здесь состоялся чемпионат РК по спортивному туризму в дисциплине «туристское многоборье» (лыжный туризм), а также этап Кубка РК по туристскому многоборью.

фото пресс-службы "Бурабай Даму"

Помериться силами приехали не просто любители турпоходов, а по-настоящему подготовленные ребята. Турнир собрал 140 спорт­сменов (17 команд) из Кокшетау, Зерендинского района, Астаны, областей Абай и Жетысу, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областей.

Борьба за победу развернулась на трех дистанциях – лично-командной, технической и кросс-походе, став испытанием на скорость, ориентирование, умение быстро принимать решения. Участники демонстрировали отличную физическую подготовку, выносливость и хорошую командную спайку. Турнир получился по-спортивному динамичным и зрелищным, показав, что спортивный туризм в республике развивается, растет и уровень спортсменов.

Победу во взрослой категории одержала команда «Саяхат» из Актюбинской области, на втором месте «Батыс-West-4» из ЗКО, на третьем – одноименная команда из Астаны. Среди юниоров на первом месте – команда «Батыс-West-6» из ЗКО, на втором – «Асау» из Актюбинской области, на третьем – «Ирбис-Текели-21» из области Жетысу. Среди юношей впереди оказалась команда «Батыс-West-8» из ЗКО, на втором месте – «Поколение» из Зерендинского района, на третьем – «Фирн 3» из Акмолинской области.

#спортивный туризм #Балкашино #туристское многоборье

