Помериться силами приехали не просто любители турпоходов, а по-настоящему подготовленные ребята. Турнир собрал 140 спорт­сменов (17 команд) из Кокшетау, Зерендинского района, Астаны, областей Абай и Жетысу, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областей.

Борьба за победу развернулась на трех дистанциях – лично-командной, технической и кросс-походе, став испытанием на скорость, ориентирование, умение быстро принимать решения. Участники демонстрировали отличную физическую подготовку, выносливость и хорошую командную спайку. Турнир получился по-спортивному динамичным и зрелищным, показав, что спортивный туризм в республике развивается, растет и уровень спортсменов.

Победу во взрослой категории одержала команда «Саяхат» из Актюбинской области, на втором месте «Батыс-West-4» из ЗКО, на третьем – одноименная команда из Астаны. Среди юниоров на первом месте – команда «Батыс-West-6» из ЗКО, на втором – «Асау» из Актюбинской области, на третьем – «Ирбис-Текели-21» из области Жетысу. Среди юношей впереди оказалась команда «Батыс-West-8» из ЗКО, на втором месте – «Поколение» из Зерендинского района, на третьем – «Фирн 3» из Акмолинской области.