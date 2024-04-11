Три дня подряд отдохнут на майские праздники казахстанцы

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Проект предусматривает перенос дня отдыха с субботы 4 мая на среду 8 мая.

Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд – 7, 8, 9 мая.

Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса.

Для рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.