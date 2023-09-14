Три документа подписали главы государств Центральной Азии
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Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии были подписаны три документа, передает Kazpravda.kz.
1. Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
2. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;
3. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.