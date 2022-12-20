Три года займёт внедрение цифрового тенге в Казахстане – глава Нацбанка

По словам Пирматова, внедрение цифрового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-ноябрь 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов.

Было отмечено, что меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.

Президенту было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов.

Председателем Национального банка было отмечено, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.