Фото: пресс-служба МПС РК

В экспозиции выставки представлены станки и оборудование для металлообработки и резки, сварочные системы и комплектующие, индустриальная автоматизация и робототехника, инструменты, компоненты и производственные технологии. Среди участников мероприятия Hyundai WIA, CHIRON Group SE, KAMAZ, QazTehna, Bodor, XT Laser, Robentex, ISCAR Kazakhstan, Zoller, KAPP NILES, IGM Robotersysteme, Guhring, WeldExpert, SMWAutoblok, Linsinger Maschinenbau и другие.

- Машиностроение – основа промышленного потенциала страны, драйвер технологического прогресса и опора национальной экономики. Доля отрасли в структуре обрабатывающей промышленности составляет 19%, – отметил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в приветственном слове на торжественной церемонии открытия мероприятия.

Глава МПС РК подчеркнул, что отрасль демонстрирует устойчивый рост. По итогам прошлого года показатели выросли на 9,7%. В этом году стоит амбициозная задача – обеспечить рост на уровне 16%.

Выставку ежегодно посещают тысячи специалистов, в том числе представители заводов и производственных предприятий, оптовых и розничных компаний по продаже машиностроительного оборудования, компаний по разработке и производству промышленных технологий, строительной и обрабатывающей сферы промышленности, государственных органов, а также инженеры и технологи, специалисты по автоматизации и роботизации, профессионалы в области промышленного дизайна и проектирования. В этом году необходимо отметить национальные экспозиции из Германии, Турции, Австрии, Италии и Китая. В павильоне Германии представлены коллективные стенды федеральных земель Саксония и Тюрингия, а также ведущих немецких компаний с высокотехнологичными решениями для разных отраслей.

В международном выставочном центре «EXPO» проходят XIV Международная специализированная выставка водной индустрии SU ARNASY – Water Expo и V Международная выставка обрабатывающей промышленности ONDEU EXPO.

SU ARNASY – Water Expo – специализированная площадка, тематика которой охватывает водоснабжение и водоотведение, очистку сточных вод, модернизацию ЖКХ, цифровизацию водных ресурсов и SCADA-системы, а также насосное оборудование и фильтрацию. ONDEU EXPO объединяет производителей решений и оборудования для металлургии, машиностроения, приборостроения, производства строительных и химических материалов, агропромышленного комплекса. Компании представляют разработки, направленные на повышение производительности, устойчивости и технологической независимости отечественной промышленности.

Таким образом, на площади более 10 000 м² собрались свыше 290 компаний из 22 стран.

В рамках мероприятий пройдут форум, нетворкинг-сессии, техническая конференция.