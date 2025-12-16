Три золота с первенства планеты
Национальная сборная Казахстана по боксу заняла второе место в медальном зачете на прошедшем в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) первенстве планеты по версии Международной боксерской ассоциации (IBA). Наши файтеры завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (выступавший в весовой категории до 54 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг) и Абылайхан Жусупов (до 71 кг). Серебряную медаль выиграл Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), а бронзовых наград удостоились Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг).