Отметим, что победителем в медальном зачете турнира стала сборная России, взявшая семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. А тройку сильнейших команд планеты замкнула национальная команда Узбекистана, в активе которой две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

А теперь остановимся на финальных боях, в которых участ­вовали четверо наших соотечественников. Так, первым на ринг в весе до 54 кг вышел Сакен Бибосынов, который выиграл непростой поединок у россиянина Вячеслава Рогозина. Первый раунд казахстанец неожиданно проиграл, но впоследствии собрался и одержал волевую победу со счетом 5:2, отправив соперника в нокдаун во втором раунде. Бибосынов уже был чемпионом мира в 2021 году, а также становился бронзовым призером Олимпийских игр-2020.

Вторым на ринг вышел наш Оразбек Асылкулов, в финале весовой категории до 57 кг выигравший у Хусравхона Рахимова из Таджикистана со счетом 5:0, он и стал победителем турнира. И наконец, третью золотую медаль нам принес Абылайхан Жусупов, в весе до 71 кг по решению судей со счетом 4:1 он обыграл россиянина Сергея Колденкова. Напомним, ранее Жусупов трижды брал бронзу чемпионатов мира (в 2017, 2019, 2021 годах) и побеждал на чемпионате Азии-2024.

А вот кто довольствовался серебряной наградой, так это Сабыржан Аккалыков, который в финале весовой категории до 75 кг уступил россиянину Исмаилу Муцольгову.

На минувшем первенстве вновь вызвало ряд вопросов судейство (особенно со стороны казахстанцев и узбекистанцев), которое порой было весьма неоднозначным. Например, наш Ерасыл Жакпеков на старте турнира отправил в нокдаун россиянина Джамбулата Бижамова и в целом доминировал, но был признан проигравшим. В финале россиянин одолел еще и узбека Жавохира Умматалиева и взял золотую награду.

Напомним, что в июле 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно исключил Международную боксерскую ассоциацию (IBA) из своей структуры без возможности восстановления статуса. До этого МОК не раз призывал IBA к более понятной прозрачности управления. В результате в феврале этого года МОК признал конкурирующую IBA Международную федерацию бокса World Boxing (WB), наделив ее полномочиями по проведению отборочных соревнований и турниров по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Отметим, что главой WB недавно стал наш выдающийся соотечественник Геннадий Головкин.