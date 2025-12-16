Три золота с первенства планеты

Бокс
199
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Национальная сборная Казахстана по боксу заняла второе место в медальном зачете на прошедшем в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) первенстве планеты по версии Международной боксерской ассоциации (IBA). Наши файтеры завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (высту­павший в весовой категории до 54 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг) и Абылайхан Жусупов (до 71 кг). Серебряную медаль выиграл Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), а бронзовых наград удостоились Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг).

фото iba.sport

Отметим, что победителем в медальном зачете турнира стала сборная России, взявшая семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. А тройку сильнейших команд планеты замкнула национальная команда Узбекистана, в активе которой две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

А теперь остановимся на финальных боях, в которых участ­вовали четверо наших соотечественников. Так, первым на ринг в весе до 54 кг вышел Сакен Бибосынов, который выиграл непростой поединок у россиянина Вячеслава Рогозина. Первый раунд казахстанец неожиданно проиграл, но впоследствии собрался и одержал волевую победу со счетом 5:2, отправив соперника в нокдаун во втором раунде. Бибосынов уже был чемпионом мира в 2021 году, а также становился бронзовым призером Олимпийских игр-2020.

Вторым на ринг вышел наш Оразбек Асылкулов, в финале весовой категории до 57 кг выигравший у Хусравхона Рахимова из Таджикистана со счетом 5:0, он и стал победителем турнира. И наконец, третью золотую медаль нам принес Абылайхан Жусупов, в весе до 71 кг по решению судей со счетом 4:1 он обыграл россиянина Сергея Колденкова. Напомним, ранее Жусупов трижды брал бронзу чемпионатов мира (в 2017, 2019, 2021 годах) и побеждал на чемпионате Азии-2024.

А вот кто довольствовался серебряной наградой, так это Сабыржан Аккалыков, который в финале весовой категории до 75 кг уступил россиянину Исмаилу Муцольгову.

На минувшем первенстве вновь вызвало ряд вопросов судейство (особенно со стороны казахстанцев и узбекистанцев), которое порой было весьма неоднозначным. Например, наш Ерасыл Жакпеков на старте турнира отправил в нокдаун россиянина Джамбулата Бижамова и в целом доминировал, но был признан проигравшим. В финале россиянин одолел еще и узбека Жавохира Умматалиева и взял золотую награду.

Напомним, что в июле 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно исключил Международную боксерскую ассоциацию (IBA) из своей структуры без возможности восстановления статуса. До этого МОК не раз призывал IBA к более понятной прозрачности управления. В результате в феврале этого года МОК признал конкурирующую IBA Международную федерацию бокса World Boxing (WB), наделив ее полномочиями по проведению отборочных соревнований и турниров по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Отметим, что главой WB недавно стал наш выдающийся соотечественник Геннадий Головкин.

#Спорт #бокс

Популярное

Все
Сочетая традиции и современность
Три золота с первенства планеты
Казахские баурсаки на Крите
Завершились параигры
Пробел заполнен
Открылась правовая клиника
Мир меняется в лучшую сторону
Декабрьской стужи мотив
Выбор, определивший всю жизнь
Абайдулла Рузиев: Мы выступили тогда против несправедливости…
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
Завершен второй этап строительства проспекта
Осечка на старте
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Первая победа
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявле…
Определились призёры Кубка Федерации бокса Казахстана
Акмолинский боец стал чемпионом мира по боксу
Следим за финалом, ожидаем побед

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]