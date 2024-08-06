Тридцать лет Айжан Токсеитова работает в сфере пассажирских перевозок

А родилась Айжан в Чарском районе Семипалатинской области в селе Жайма, совхозе «Аркалык». В селе насчитывалось всего 350 дворов. После окончания школы, как и большинство выпускников, поехала поступать в Семипалатинск – очень хотела стать хирургом. Но судьба распорядилась по-своему.

На дворе был 1991 год, нужно было содержать себя, помогать родным, и девушка устроилась на работу, а позже поступила в зооветеринарный институт, решив, что вернется и будет работать в совхозе. Но пока училась, совхоз распался, и в селе не осталось никакой другой работы. Айжан приняла решение остаться в городе и перевезти сюда же родителей. Устроилась в частный автопарк кондуктором. Тогда на городских маршрутах курсировали микроавтобусы. Накопив деньги, Айжан приобрела «РАФ», а позже «газель», наняла водителя работать на маршруте. Тогда и в мыслях не было самой управлять автобусом.

А через какое-то время Айжан поняла, что нужно стать независимой от водителей. Отучилась, получила все необходимые категории, и вскоре представился случай выйти на маршрут самой. Так Айжан взяла руль в свои руки. Первую поездку в качестве водителя она помнит очень хорошо: подъехала к остановке, в салон сели только женщины, а мужчины остались. Сильная половина человечества с недоверием отнеслась к женщине-водителю…

Так и колесила по дорогам Семея на маршрутке. Когда частные микроавтобусы убрали с маршрутов, поняла, что ничем другим, кроме как водить автомобиль, заниматься не хочет, – и устроилась в городской автопарк.

Сейчас работает на маршруте номер 5. К небольшому зеленому автобусу с госномером 537 Айжан Токсеитова относится как к живому. Утром, заходя в салон, обязательно здоровается. Вечером, оставляя в автопарке, желает спокойной ночи. Вроде бы – железо, что оно понимает? А как оказалось – понимает и платит взаимностью. Айжан считает, что у машины есть душа.

Молодежь не стремится на эту работу. Тяжело – каждый день по 18 часов за рулем. Вставать надо очень рано: в четыре утра приезжает так называемая «развозка». На автобазе водители проходят медконтроль, машины – технический контроль, получают все необходимые документы, валидаторы, путевые листы и выходят на маршрут к шести утра.

Например, у Айжан Токсеитовой график начинается в 06.15. График у всех разный – в день водители совершают по 8–9 кругов на маршруте. Перерыв только на обед – 40–50 минут. А ей еще нужно успеть приготовить еду для мужа, управиться с делами по дому. Супруг приглядывает за огородом, а Айжан за домом.

– Хотелось бы, чтобы на линиях работали современные автобусы, оснащенные кондиционерами, чтобы водителей было больше. Это проблема не только нашего города, но и всего Казахстана, – говорит Айжан Токсеитова. – Раньше управлять пассажирским автобусом допускались люди в возрасте от 25 лет с трехлетним стажем, а недавно в закон внесены изменения: в сфере пассажирских перевозок могут работать водители с 23 лет и трехлетним стажем управления автобусом с 16 пассажирскими местами. Но у нас нет таких автобусов. К примеру, автобус, которым управляю я, рассчитан на 18 мест. И где начинающий водитель сможет набирать стаж? С 16 местами в основном микроавтобусы в организациях. А там зарплата низкая, и не пойдут молодые люди туда работать.

Поговорили мы и о пассажирах. В основном большинство относится с пониманием к нелегкому труду водителя, но и без хамства не обходится. К сожалению, пассажиры могут накричать на водителя и устроить скандал на весь салон, при этом требуя сервис высшего уровня.

Вместе с супругом Айжан воспитали сына и дочь. Сейчас подрастают трое внуков. Когда Айжан Токсеитова получила предложение руки и сердца, то сразу поставила условие, что будущий супруг не запретит ей заниматься любимым делом.

– Я сразу сказала: руль, прическа и маникюр будут обязательно! И он согласился, – вспоминает она с улыбкой.

Младший внук с гордостью заявляет: «Моя апашка – водитель автобуса!» А внучка, на­оборот, интересуется, не могла ли бабушка выбрать профессию полегче.

В разговоре Айжан Токсеитова вспомнила случай из детст­ва. Она считает, что все-таки водить автобус – это судьба, и профессия выбрала ее.

– У нас в деревне был автобус КВЗ и водителя звали Мазан. Когда мы гуляли с папой, я все время просила его купить мне такой же автобус. Вот и выпросила, – заключает Айжан Токсеитова.