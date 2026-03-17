Фото: Комитет туризма и спорта Минтуризма

В столичном аэропорту состоялась торжественная встреча чемпиона зимних Паралимпийских игр по парабиатлону и бронзового призёра по паралыжным гонкам Ербола Хамитова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам физкультуры и спорта Минтуризма

Спортсмена встретили болельщики, родные, а также представители спортивного сообщества. Ербола Хамитова и атлетов национальной сборной поздравили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, председатель национального паралимпийского комитета Бахыт Сапаров.

«Сегодня радостный день для нашей страны. Впервые в истории на зимних Паралимпийских играх Казахстан завоевал золотую медаль в пара биатлоне, а также впервые на одних Играх наша сборная завоевала сразу две медали. Это - результат огромного труда, тщательной подготовки и сильного духа. На этих Играх национальная команда выступала в двух видах спорта в составе 7 спортсменов и заняла 18-е место в общем командном зачёте. Каждый из спортсменов достойно защитил честь страны. Мы гордимся вами», – сказал министр, который также особо отметил вклад тренерского состава.

В ходе мероприятия строительная компания, выступившая спонсорами, вручила ключи от двухкомнатной квартиры в столице Ерболу Хамитову.

В свою очередь спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил важность верности своим мечтам и целям. Он отметил, что это достижение станет для него дополнительной мотивацией для новых побед в будущем.

Напомним, что зимние Паралимпийские игры Милан–Кортина прошли в Италии с 6 по 15 марта. В играх приняли участие более 600 спортсменов из 55 стран, которые разыграли 79 комплектов медалей.