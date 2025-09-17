В международном аэропорту Шымкента торжественно встретили победителей и призёров чемпионата мира по боксу, который прошёл в Ливерпуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: акимат Шымкента

В 2025 году сборная Казахстана достигла больших успехов на первом чемпионате мира среди взрослых, организованном World Boxing, который так долго ожидался. На ринге в Ливерпуле спортсмены РК завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняв первое место в общем командном зачёте. Среди них есть и гордость Шымкента — братья Сабырхан.

Спортсменов, вернувшихся в Шымкент, тепло встретили заместитель акима города Сарсен Қуранбек, исполняющий обязанности руководителя городского управления физической культуры и спорта Ермек Дарменов, вице-президент городской федерации бокса Қанат Орақбаев, а также их родные и болельщики.

Махмуд Сабырхан, ставший чемпионом в 2023 году на ринге в Ташкенте, снова надел золотую медаль и стал двукратным чемпионом мира. Его брат Төрехан Сабырхан впервые стал победителем и вошёл в независимую историю Казахстана как первый спортсмен, ставший чемпионом мира в 19 лет. В этом успехе значительная заслуга их тренера – Ильяса Оралбекова.

Всего в турнире участвовали 540 спортсменов из 68 стран. Сборная Казахстана показала свой лучший третий результат в истории среди мужчин и женщин.

В будущем боксёров РК ожидают такие крупные соревнования, как финальная стадия Кубка мира, чемпионат Азии и летние Азиатские игры, которые пройдут в Нагое в 2026 году. Также в 2027 году Казахстан примет следующий чемпионат мира после «Туманного Альбиона».