Cегодня, 31 марта, в 10:58 часов в поселке Амангельды Костанайской области области произошел пожар в двухквартирном жилом доме по улице Ермагамбетова, погибли трое детей из одной семьи, сообщает Kazpravda.kz.

По данным ДЧС региона, в доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 г.р., а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет.

"До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались одни, родителей в доме не было. На момент пожара родители находились на работе. В 11.07 час. работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть троих детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения», - рассказали в пресс-службе.

Пожар был локализован в 11:32, в 11:44 возгорание ликвидировано. В ликвидации ЧС участвовали четыре сотрудника и одна единица техники.

«Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС», - добавили в ДЧС.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области