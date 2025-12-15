Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате поисковых работ найдены тела жителей Жанибекского, Бокейординского и Казталовского районов. Все трое замерзли в степи.

Живым, но с обморожением конечностей найден житель Акжаикского района. Его направили в больницу областного центра.

Продолжаются поиски жителя Жанибекского района, который вечером 13 декабря ушел с зимовки. В поисках задействованы личный состав и техника ДЧС, полиции, воинской части и райакимата.