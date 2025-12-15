Трое сельчан замерзли в буран в ЗКО
Разыгравшаяся в регионе непогода стала причиной трагедии, сообщает Kazpravda.kz
В результате поисковых работ найдены тела жителей Жанибекского, Бокейординского и Казталовского районов. Все трое замерзли в степи.
Живым, но с обморожением конечностей найден житель Акжаикского района. Его направили в больницу областного центра.
Продолжаются поиски жителя Жанибекского района, который вечером 13 декабря ушел с зимовки. В поисках задействованы личный состав и техника ДЧС, полиции, воинской части и райакимата.