Многодетная мама в Алматы родила тройню после двух пар близнецов

Общество
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

В Городском перинатальном центре Алматы произошло радостное событие – на свет появилась тройня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу центра

Фото: Городской перинатальный центр г.Алматы

Счастливыми родителями стали Эльмира Рысманова и её супруг Нурмахан Голибаев.

Отмечается, что беременность наступила естественным путём, что встречается крайне редко при рождении тройни.

Пациентка Эльмира Рысманова поступила в перинатальный центр на сроке 31-ая неделя. В связи с рисками, было произведено экстренное кесарево сечение.

В результате, на свет с разницей в минуту появились три девочки весом от 1,4 кг до 1,7 кг. Их назвали Фатима, Зухра и Аиша.

Сразу после рождения малыши были помещены в отделение реанимации, где им была оказана вся необходимая помощь. Состояние малышек улучшается, и совсем скоро они отправятся домой.

Несмотря на все сложности многоплодной беременности, 36-летняя мама сейчас чувствует себя хорошо и благодарит врачей за поддержку.

– Это уже мои третьи близнецы. В нашей семье уже растут две замечательные пары близнецов, появившиеся на свет в 2019 и 2022 годах. А теперь, в 2025 году, на свет появилась тройня! Теперь у нас 10 детей. От всей души благодарю акушеров-гинекологов, врачей и всех специалистов Городского перинатального центра. Благодаря профессионализму врачей и заботе, всё прошло благополучно, –говорит Эльмира Рысманова.

Руководство Городского перинатального центра отмечает высокий профессионализм медицинской команды, благодаря которому удалось успешно принять роды и обеспечить выживание всех трёх детей.

Это первая тройня, появившаяся на свет в этом году в стенах перинатального центра.

#дети #Алматы #рождаемость

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