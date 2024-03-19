Тройня родилась в семье алматинского десантника

Фото: Минобороны РК

Знаменательное событие произошло в семье старшины роты алматинской десантно-штурмовой бригады имени Райымбек батыра сержанта 3-го класса Сейтжана Асилбекова.

«В преддверии Наурыз мейрамы из перинатального центра выписалась его любимая супруга и сразу трое детей: два будущих батыра и красавица дочка», - говорится в сообщении Минобороны.

В семье Сейтжана и Миниры Асилбековых уже подрастает одиннадцатилетняя дочь Диана. Долгое время родители мечтали о втором ребенке. И вот случилось настоящее чудо. Мальчикам дали имена Сұңқар и Заңғар, а девочке – Сырғалым.

«Известие о том, что жена ждет тройню, очень удивило меня. И у меня, и у нее в роду есть близнецы, но тройняшек ни у кого не было. Я очень счастлив. В глубине души я очень хотел сына, а родилось сразу двое, плюс еще доченька. Теперь я чувствую еще большую ответственность за свою большую семью», – сказал Сейтжан Асилбеков.

Рождение тройни кардинально изменит жизнь семьи. Теперь из комнаты в общежитии Асилбековы переедут в просторную квартиру, а с воспитанием малышей помогут бабушки и служба по работе с членами семей военнослужащих.