Трудоустройство для каждого с проектом “JOLTAP”

Культура и общество
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Благотворительный фонд «Халык» поддержал инициативу акимата г. Астана по реализации социального проекта «JOLTAP», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: акимат Астаны

В рамках проекта«JOLTAP» в местах массового скопления жителей столицы свои двери открыли 10 модульных пунктов «Баршаға мүмкіндік».

Консультанты модульных пунктов предоставляют информацию о жилищных программах, грантах для бизнеса, социальной помощи и возможностях трудоустройства. За первые полтора месяца работы модульных пунктов свыше 3000 человек подали заявки на получение помощи от акимата по 52 государственным мерам поддержки. 720 человек подали заявки на получение грантов и микрокредитов для открытия бизнеса.

Проект осуществляется по инициативе акимата г. Астана во исполнение поручений главы государства и нацелен на помощь и содействие горожанам в подборе возможностей для повышения доходов. Инструменты проекта в целом являются эффективным дополнением текущих социальных реформ.

В рамках проекта «JOLTAP» жители города могут получить бесплатное образование в двух краткосрочных программах. Первая программа предназначена для обучения рабочим специальностям, основанная на стандартах и требованиях лидеров отраслей в сферах торговли, строительства и услуг, такие как швея и продавец-кассир. Вторая программа, названная «Freelance Мүмкіндік», предоставляет обучение цифровым навыкам, которые пользуются популярностью и актуальностью на рынке.

Благодаря проекту «JOLTAP» более 10 тысяч человек в Астане станут сертифицированными специалистами в области рабочих и цифровых профессий. Проект представляет собой эффективную систему, которая создана совместными усилиями государства, бизнеса и общества.

Благотворительный фонд «Халык» не первый год уделяет особое внимание решению социальных вызовов и улучшению возможностей для населения. Всего за время деятельности Фонда «Халык» с 2016 года, благодаря попечителям Тимуру и Динаре Кулибаевым, было реализовано свыше 100 проектов на сумму порядка 50 млрд тенге в области социальной защиты, развития социальной инфраструктуры, образования и массового спорта.

#поддержка #фонд #JOLTAP

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