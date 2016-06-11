​Цель – увеличение продолжительности жизни

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Перед началом заседания депутаты и приглашенные почтили минутой молчания память погибших при теракте в Актобе.

Затем в соответствии с повесткой дня мажилисмены совместно с представителями госорганов, НПО, а также международными экспертами обсудили системные меры по борьбе с болезнями с высоким показателем смертности населения.

Открывая заседания, заместитель председателя Мажилиса, руководитель фракции партии «Нур Отан» Гульмира Исимбаева напомнила, что в предвыборной программе партии здравоохранение выделено особой сферой, а повышение качества и доступнос­ти медицинских услуг, оказывае­мых населению страны – приоритетной задачей для системы отечественного здравоохранения. При этом, по словам Г. Исимбаевой, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане к 2021 году должна достичь 73 лет, уровень смертности – снизиться более чем на 10%.

Вместе с тем руководитель фракции подчеркнула ряд проб­лемных вопросов в системе здравоохранения республики, отметив 5 нозологий, являющихся основными причинами в структуре общей смертности в Казахстане. Ведущей причиной являются болезни системы кровообращения (26%), от которых ежегодно умирают около 30 тыс. человек. Динамика же расходов государства на финансирование лечения болезней системы кровообращения показывает ежегодный рост. Если в 2013 году сумма расходов составляла чуть более 50 млрд тенге, то в 2016 году эта сумма возросла до 63 млрд тенге.

Остается высоким уровень смертности от злокачественных новообразований. Динамика финансирования государством лечения онкобольных также показывает ежегодный рост. К примеру, в 2013 году сумма расходов составляла порядка 22 млрд тенге. А на 2016 год запланировано уже более 26 млрд тенге. Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями за период 2011–2015 годов имеют тенденцию к увеличению со 183,1 до 207,7 на 100 тыс. населения.

Отдельной темой для обсуждения был выделен вопрос о состоянии онкологических диспансеров в республике.

Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений составляет 11% от общей смертности населения, отметила вице-спикер Мажилиса. Несмотря на некоторое снижение смертности по этому показателю, ежегодно умирают от этой нозологии около 16 тыс. человек. Динамика финансирования при этом показывает только ежегодный рост. В текущем году, к примеру, планируемая на эти цели сумма расходов выше на 7,6% по сравнению с 2013 годом и составляет порядка 18 млрд тенге.

Коэффициент материнской смертности, по официальным данным, в динамике за последние десять лет стабильно снижался с 40,5 в 2005 году до 11,7 в 2014 году. Однако в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, наблюдается рост на 12,5 на 100 000 родившихся живыми, т. е., на 7%. Финансирование же увеличилось на 34% к 2013 году и составляет 42,1 млрд тенге.

Выступившая с основным докладом министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова отметила, что приоритетное внимание в новой Гос­программе развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016–2019 годы уделяется лечению вышеуказанных 5 нозологий, существенно влияющих на демо­графию страны. Для этого преду­смотрен комплекс мер. Предусмат­ривается внедрение Программы управления заболеваниями (ПУЗ) на уровне первичной медико-санитарной помощи, реализация которой в Казахстане в пилотном режиме началась с 2013 года в семи поликлиниках Северо-Казахстанской и Павлодарской областей по трем нозологиям: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет. Учитывая положительный опыт внедрения ПУЗ в пилотных регионах, в нынешнем году ее реализация началась в поликлиниках Астаны, Алматы, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей.

В рамках интегрированной модели оказания медицинской помощи будет оказываться весь цикл услуг: профилактика, лечебные мероприятия, включая реабилитацию, диспансерное наблюдение, медицинские и социальные услуги.

В свою очередь депутаты акцентировали внимание на воп­росах качества и доступности медицинских услуг, проблемах в обеспечении лекарственными препаратами, имевших место случаях несвоевременного оказания услуг, отсутствии ряда профильных специалистов в медучреждениях. Особое внимание парламентарии обратили на необходимость обеспечения равного и справедливого доступа населения ко всем уровням медицинской помощи. Прозвучала также рекомендация рационального и эффективного использования выделяемых бюджетных средств на благо каждого казахстанца.

По итогам обсуждения выработаны рекомендации Правительству по совершенствованию системы здравоохранения республики.

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