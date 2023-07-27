Последовательница оккультно-мистического течения "Ата жолы" "лечила" людей в СКО

Оккультную "целительницу" выявили в городе Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДП СКО

В управление по противодействию экстремизму ДП СКО сообщили о жительнице Петропавловска, занимающейся нетрадиционным "лечением" и ведующей религиозную пропаганду.

Информация подтвердилась. Как установили стражи порядка, 44-летняя горожанка является последовательницей оккультно-мистического религиозного течения "Ата жолы". Целительством она занималась дома.

В отношении женщины собран материал по части 10 административной статьи "Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности".

"Данные нормы закона приняты, чтобы защитить людей от влияния деструктивной идеологии. Доверие к нетрадиционным религиозным практикам, участие в деятельности незарегистрированных или запрещённых общественных, религиозных объединений может привести к непоправимым последствиям для психики, разрушению семьи и карьеры. Убедительно просим людей доверять только официальным религиозным источникам", – предупреждают полицейские.

Напомним, в городе Павлодаре мошенница выманила у подруги 120 млн тенге за покровительство от "демонов". За свои деяния она отбывает 5-летний срок в колонии средней безопасности.