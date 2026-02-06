фото t.me/konstituciyalikreforma

Особое внимание к деталям

Вчера в Астане прошло очередное заседание Комиссии по конс­титуционной реформе, на котором продолжилось обсуждение проекта нового Основного закона.

Открывая заседание, глава комиссии – председатель Конс­титуционного суда РК Эльвира Азимова сообщила: в адрес сек­ретариата комиссии через государственный сервис «е-Өтініш» граждане направили более 4 тыс. обращений по проекту новой Конституции. Поступают содержательные предложения по редакции и отдельных статей, все они принимаются во внимание, процесс сбора мнений и замечаний продолжается.

Эльвира Азимова обратила внимание, что это наглядно демонстрирует активное участие и вовлеченность граждан в процесс конституционной реформы. Диалог с обществом будет продолжен.

О необходимых уточнениях в отдельных статьях проекта Основного закона говорил на заседании первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев. По его словам, у ряда специалистов возникли вопросы, связанные с юридичес­кой техникой формулировок.

– В частности, в пункте 2 статьи 18 говорится: «Человек не может быть подвергнут задержанию на срок свыше установленного законом без решения суда». В целом это правильно. Однако в русскоязычной версии текста отсутствует ключевое понятие, связанное с «задержанием сверх установленного срока». В связи с такой трактовкой эксперты высказали опасение, что существует риск того, что задержание подозреваемого без решения суда может оказаться невозможным, – разъяснил заместитель Генпрокурора.

Жандос Умиралиев выразил опасения, что в таком случае сложившаяся судебно-следственная практика может столкнуться с трудностями. А потому предлагается повторно рассмотреть эту норму с точки зрения законодательной техники и уточнить ее формулировку. Он подчеркнул: нормы Конституции должны быть сформулированы четко и ясно.

Такое же мнение выразил и ректор Карагандинского университета им. Букетова Нурлан Дулатбеков, говоря о нормах, связанных с правами граждан на образование. По его мнению, необходимо использовать более точные формулировки, указываю­щие на возможность получения высшего и послевузовского образования за счет государственного образовательного заказа либо на платной основе, на условиях и порядке, установленном законодательством РК.

Отдельно спикер отметил новую форму пункта 5 статьи 33 о светском характере образования в Казахстане (за исключением духовных учебных заведений). По его словам, такая формулировка полностью соответствует принципу отделения религии от государства, что для системы образования имеет фундаментальное значение: университеты и школы должны оставаться пространством науки, знаний и академической свободы. В целом Нурлан Дулатбеков высоко оценил проводимую над проектом Конституции работу, отметив, что новый текст отражает баланс между традициями, современными вызовами и задачами будущего развития.

Государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин также отметил, что в адрес комиссии поступает множество писем и мнений, касающихся реформы. По его мнению, казахстанцы в целом понимают необходимость и значимость принятия нового Основного закона.

– Не будет преувеличением сказать, что разница между Конституцией, принятой в 1995 году, и Конституцией, которую мы пишем сейчас, колоссальная как с точки зрения ее содержания, так и принципов, новизны, языка и редакции. Текст новой Конституции будет одинаково понятен для восприятия и молодежью, и старшим поколением казахстанцев. Это, я могу с уверенностью сказать, является большим преимуществом документа, – отметил Ерлан Карин, обращаясь к членам комиссии.

Госсоветник также обратил внимание, что работа над конституционной реформой велась в течение нескольких месяцев. Дабы устранить все выявленные ранее технологические ошибки в действующей Конституции, проблемы перевода, грамматические несоответствия, лингвистические противоречия, понятийные неточности и другие некорректные моменты была проделана коллосальная работа. В начале ноября прошлого года при КАЗГЮУ им. Нарикбаева была организована специальная площадка, в рамках которой в эту деятельность включились маститые ученые-юристы, преподаватели и специалисты. Позже к рабочей группе присоединились другие известные ученые, языковеды, представители госорганов и Парламента. Все это привело к формированию не только качественного содержания, но и выверенного текста Основного закона.

Председатель правления КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев также подчеркнул, что проработка текста проекта нового Основного закона велась максимально скрупулезно, шли профессиональные обсуждения, члены комиссии изучали и принимали во внимание все комментарии и замечания, направленные как от юридического сообщества, так и от граждан.

– На первом заседании комиссии уже поднимался ряд вопросов, в том числе критика некоторых терминов, которые использовались в Конституции в разных контекстах. В новом тексте эти термины были систематизированы и упорядочены в соответствии с их смыслом, – отметил спикер.

Президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы со своей стороны также обратил внимание членов комиссии на важность того, как именно написан Основной закон с точки зрения языка.

– Конституция – это не просто официальный документ, а выражение исторической судьбы народа, его главных стремлений и идеалов. И ключевым инструментом, которым закрепляются эти ценности в сознании людей, является язык, – убежден спикер.

В этой связи он подчеркнул, что важно уделять внимание не только смыслам, заложенным в Конституции, но и тому, как именно они излагаются.

Придать статус

Депутат Мажилиса, лидер партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров отметил, что обсуждение конституционной реформы продолжалось более шести месяцев. По его словам, не только члены комиссии, но и широкая общественность оценивают данный документ как продуманный, полностью отвечающий современным требованиям и определяющий долгосрочный вектор развития страны.

В ходе заседания Айдарбек Ходжаназаров озвучил новое предложение: закрепить статус национальной валюты в проекте новой Конституции. По его мнению, этот шаг позволит четко определить институциональное значение тенге и обеспечить преемственность государственной политики в сфере финансово-валютного обращения.

– Национальная валюта – это не просто экономический инструмент, а один из главных атрибутов суверенного государства. Она отражает политическую и экономическую независимость страны, способность самостоятельно проводить внутреннюю и внешнюю финансовую политику. Тенге напрямую связан с повседневной жизнью граждан: используется при выплате заработной платы, в торговле, сфере услуг и других экономических отношениях, – аргументировал свое предложение депутат.

Он напомнил, что в настоящее время статус тенге закреплен на законодательном уровне. В соответствии с законом «О Национальном банке Республики Казахстан» национальной валютой страны является тенге. Однако в условиях трансформации мировой финансовой системы, по его мнению, принципиально важно зафиксировать этот вопрос именно на конституционном уровне.

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов поддержал инициативу внести в текст Конституции положение о национальной валюте, а вместе с тем предложил закрепить в Основном законе и полномочия Национального банка.

– Денежное обращение как базовый элемент финансовой системы предполагает не только наличие установленной валюты, но и четкое определение института, отвечающего за ее выпуск, регулирование, стабильность и ее защиту. Такое конституционное закрепление обеспечивает ясность, институциональную устойчивость и предсказуемость финансовой системы, – считает депутат.

В этой связи предлагается в первом разделе Конституции «Основы конституционного строя» закрепить норму, согласно которой денежной единицей и национальной валютой Республики Казахстан является тенге, а исключительное право на ее эмиссию принадлежит Национальному банку РК.

Право на защиту

Еще одно предложение прозвучало от председателя Республиканской коллегии юридических консультантов Казахстана Серика Акылбая. Правовед видит необходимость закрепить ответственность публичной власти на конституционном уровне.

В своей инициативе он опирается на Административный процедурно-процессуальный кодекс, отметив, что за более чем четыре года с момента введения кодекса в действие существенно изменилась структура судебных решений, которыми действия и решения государственных органов признаются незаконными.

– На практике такая ответственность охватывает широкий круг правонарушений. Речь идет о незаконных решениях, повлекших имущественный ущерб, противоправных административных актах, незаконном привлечении к ответственности, чрезмерном или необоснованном применении мер принуждения, а также о бездействии должностных лиц, вследствие которого ограничиваются права граждан. Это связано с тем, что допущенные со стороны власти ошибки или злоупотребление полномочиями в этих сферах могут повлечь для человека серьезные правовые последствия. В этой связи считаю важным поднять вопрос о закреплении ответственности публичной власти на конституционном уровне, – сказал Серик Акылбай.

Он добавил, что во многих правовых системах ответственность публичной власти уже закреплена на конституционном уровне, а в Казахстане это направление пока развивается через гражданское законодательство, административное судопроизводство и судебную практику. Закрепление же права на возмещение вреда непосредственно в Конституции стало бы важным ориентиром и для законодателя, и для судов. А для общества это означало бы укрепление доверия к государству и восприятие его не только как органа управления, но и как института, несущего ответственность за последствия своих решений.

Норму о компенсации вреда предложила включить в текст новой Конституции руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова.

– Право человека на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов, является одним из ключевых элементов правового государства и реального, а не декларативного характера прав и свобод. Казахстанцы должны получать адекватную компенсацию за ущерб, причиненный деятельностью публичной администрации. Если с гражданином поступили несправедливо, он должен иметь возможность получить компенсацию за потраченное время, деньги или даже моральный вред, – уверена глава фонда.

Такая конституционная гарантия станет не только защитой граждан, но и окажет устойчивое превентивное воздействие, снижая риск принятия незаконных решений и совершения неправомерных действий со стороны государственных органов и должностных лиц, считает Карлыгаш Джаманкулова.

– Новая Конституция исходит из того, что каждый человек является носителем прав и обязанностей и вправе самостоятельно требовать их защиты, в том числе и от государства. Включение такой нормы закрепляет человека не как объект государственной защиты, а как равноправного участника публично-правовых отношений, становясь практическим инструментом реализации принципа «Закон и порядок», – подчеркнула она.

Следуя заявленному курсу

Целостным историческим документом назвал новую Конституцию председатель маслихата Павлодарской области Илья Теренченко. Он убежден: проект рассмотрен досконально, вобрал в себя труд всех членов комиссии, работа над ним шла максимально открыто и прозрачно.

– В условиях, когда Казахстан провозглашает принцип «Слышащее государство», открытая работа конституционной комиссии стала логичным продолжением заявленного Главой государства курса. Проект отвечает современным потребностям общества и целям стратегического развития государства, – выразил мнение Илья Теренченко.

Завершая заседание, Эльвира Азимова сообщила, что комиссия продолжит анализировать поступающие предложения по уточнению редакции отдельных норм проекта новой Конституции. Работа над документом продолжается, и следующее заседание состоится 7 февраля.