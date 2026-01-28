Биржевая стоимость драгметалла впервые в истории превысила $5 200 за тройскую унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По мнению экспертов, рынок может закладывать в котировки золота тревожный сценарий — начало глобального долгового кризиса.

Стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME), выросла на 3,14% и на пике достигла $5242,2 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 08:10 времени Астаны.

Золото достигло нового рекордного уровня на фоне падения курса доллара США. Во вторник индекс доллара DXY, отражающий отношение доллара к корзине из шести мировых валют, обвалился на 1,55%, на минимуме составив 95,551. На таких уровнях индикатор находится впервые почти за четыре года — с 10 февраля 2022 года.

«[Рост цен на золото] обусловлен очень сильной косвенной корреляцией с долларом, а вчерашний рост цен на золото на американской торговой сессии был вызван замечанием Трампа в ответ на случайный вопрос о долларе, которое подразумевало, что в Белом доме существует широкий консенсус в отношении ослабления доллара в будущем», — сказал старший аналитик рынка в OANDA Кельвин Вонг.

Давление на курс доллара оказало замечание президента США Дональда Трампа, который дал понять, что его устраивает недавнее снижение курса американской валюты.

Цены на золото выросли больше чем на 64% за 2025 год, а с начала 2026 года прибавили уже почти 21%. Год назад золото торговалось вблизи уровня $2752 за унцию. Росту цен на драгоценный металл способствовали устойчивый спрос на безопасные активы, смягчение денежно-кредитной политики США, активные покупки центральными банками и рекордный приток средств в биржевые фонды.



