Цена на золото вновь побила рекорд

Экономика,В мире,США
116
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Биржевая цена на драгметалл достигла рекордных $3 720 за тройскую унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex 15 сентября значительно выросла, установив новый исторический рекорд. Согласно данным торгов, цена драгоценного металла увеличилась на 1% и превысила $3720 за тройскую унцию.

По данным на 18:40 времени Астаны, стоимость драгоценного металла составляла $3 701,2 за тройскую унцию, что на 0,48% выше предыдущего уровня. К 20:58 времени Астаны золото ускорило рост и было на уровне $3 722,2 за тройскую унцию, что на 1,05% выше, чем ранее. Это обновление стало новым историческим максимумом для стоимости золота.

В начале сентября цена на золото достигла нового рекорда, чему способствовал отчет по занятости в США.

 

#золото #цена #биржа #унция

