Ценный подарок для библиотеки

Литература
13
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Кинорежиссер и писатель Ермек Турсунов подарил Национальной библиотеке свои книги.

фото предоставлено Ермеком Турсуновым

В малое собрание сочинений – 15 томов, выпущенных при поддержке бизнесмена Маргулана Сейсембая, вошли произведения, которые уже издавались не раз. Так, роман «Мамлюк» публиковался девять раз, «Мелочи жизни» – пять. Впервые выходит только «Язык Эзопа». Часть книг одновременно издавалась на двух языках – казахском и русском. Это «Мустафа Шокай», «Султан Бейбарс», «Карашанырак», «Мамлюк». Напомним, что Ермек Турсунов – автор ряда культовых картин, среди которых особенно ярко заявили о себе ленты «Келін», «Шал» и «Жат», объединенные в кинотрилогию.

Что касается Национальной библио­теки, то Ермек Турсунов, являясь ее давним другом, оборудовал здесь с помощью друзей зал с современной аудио- и видеоаппаратурой, то есть книги, а также снятые им фильмы можно и услышать, и увидеть.

Малое собрание сочинений он подарил библиотекам с просветительской целью.

– Рэй Брэдбери говорил, что есть преступление хуже, чем сжигание книг. Это не читать их, – отметил Ермек Турсунов. – Я согласен с ним. Во времена инквизиции практиковали публичное сожжение книг и инакомыслящих (еретиков) на площадях. Но сейчас настали времена похуже инквизиции: люди разучились нормально разговаривать, потому что перестали читать. В надежде остановить эту катастрофу я и занимаюсь просветительством, даря свои книги библиотекам страны. То, что не все могут купить их – это еще и сигнал отечественным бизнесменам, чтобы они поддерживали культуру.

Среди презентованных книг есть исторические романы, публицис­тика, эссеистика и современная беллетристика. Писатель сообщил, что, собирая материалы и исследуя характеры своих героев, он путешествовал по тем местам, где они жили. Например, много лет прожил в арабских странах, отслеживая путь мамлюков, прошел дорогами Мустафы Шокая – от маленькой станции в Кызылординской области, где он родился, до берлинского кладбища, где похоронен.

#библиотека #книги #Ермек Турсунов

Популярное

Все
Фармрынок нуждается в стабильности и предсказуемости
Наркомания – проблема без границ
Главные причины семейно-бытовых конфликтов
Шанс на жизнь
Считаные дни остались до старта нового футбольного сезона
Ребятам о зверятах
В Приаралье завершилась неделя «Безопасная зона»
Доступ к медуслугам
Грызуны переносят опасную инфекцию
Чемпионов Азии по шорт-треку приветствовали в Астане
Прокачивая навыки, создаем будущее
Растет спрос на рабочие кадры
Богатство страны – честный труд
Твори добро другим во благо
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Гордиться своей малой и большой родиной
Астана переходит в «умный» режим
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
В Приаралье усилены меры безопасности
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Инвестируют в сгущенку и колбасы
От хума до макитры
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
В региональных больницах не хватает специалистов и санитаров
Дженерики, замещающие импорт
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Токаев и Шойгу поговорили в Акорде
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Мама-лебедь и древний город
Объединенные словом
Счастье трудное – трудовое
Фундаментальный труд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]