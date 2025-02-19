Ценный подарок для библиотеки

В малое собрание сочинений – 15 томов, выпущенных при поддержке бизнесмена Маргулана Сейсембая, вошли произведения, которые уже издавались не раз. Так, роман «Мамлюк» публиковался девять раз, «Мелочи жизни» – пять. Впервые выходит только «Язык Эзопа». Часть книг одновременно издавалась на двух языках – казахском и русском. Это «Мустафа Шокай», «Султан Бейбарс», «Карашанырак», «Мамлюк». Напомним, что Ермек Турсунов – автор ряда культовых картин, среди которых особенно ярко заявили о себе ленты «Келін», «Шал» и «Жат», объединенные в кинотрилогию.

Что касается Национальной библио­теки, то Ермек Турсунов, являясь ее давним другом, оборудовал здесь с помощью друзей зал с современной аудио- и видеоаппаратурой, то есть книги, а также снятые им фильмы можно и услышать, и увидеть.

Малое собрание сочинений он подарил библиотекам с просветительской целью.

– Рэй Брэдбери говорил, что есть преступление хуже, чем сжигание книг. Это не читать их, – отметил Ермек Турсунов. – Я согласен с ним. Во времена инквизиции практиковали публичное сожжение книг и инакомыслящих (еретиков) на площадях. Но сейчас настали времена похуже инквизиции: люди разучились нормально разговаривать, потому что перестали читать. В надежде остановить эту катастрофу я и занимаюсь просветительством, даря свои книги библиотекам страны. То, что не все могут купить их – это еще и сигнал отечественным бизнесменам, чтобы они поддерживали культуру.

Среди презентованных книг есть исторические романы, публицис­тика, эссеистика и современная беллетристика. Писатель сообщил, что, собирая материалы и исследуя характеры своих героев, он путешествовал по тем местам, где они жили. Например, много лет прожил в арабских странах, отслеживая путь мамлюков, прошел дорогами Мустафы Шокая – от маленькой станции в Кызылординской области, где он родился, до берлинского кладбища, где похоронен.