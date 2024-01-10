Центр приема граждан открыли в Астане

С 3 января в Астане начал работу Центр приема граждан, который объединил в одном месте представителей всех структурных подразделений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: instagram.com/police_almobl/

Центр приема граждан призван стать единой фронт-линией местного исполнительного органа по работе с населением.

На базе Центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в госорган, а также получить консультации представителей ведомств акимата, получить государственную услугу, а также записаться на личный прием к первым руководителям госорганов.

Личные приемы будут проходить на площадке Центра согласно утвержденному графику и регламенту работы, здесь же будут осуществляться консультации и прием обращений.

«Задача центра - повысить уровень качества обслуживания населения местным исполнительным органом совместно с территориальными подразделениями и НАО «Правительство для граждан», а также обеспечить вертикальное и горизонтальное взаимодействие структурных подразделений акимата», - говорится в информации.

Центр работает по адресу Бейбитшилик, 14, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14-00 часов.

Интересующие вопросы можно задать, позвонив в call-центр по номеру 8 (7172) 725151.

Добраться до центра можно на следующих маршрутах общественного транспорта: № 64,10, 58, 53, 73, 5а, 40, 33, 71, 20, 23.