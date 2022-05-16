Фото: Минздрав РК
Здравоохранение
Центр развития клинических исследований создается в Казахстане

Создание Центра развития клинических исследований (ЦКИ) обсудили на совещании в Министерстве здравоохранения Казахстана под председательством министра Ажар Гиният, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основная задача ЦКИ будет состоять в организации и проведении международных и локальных клинических исследований в Казахстане, а также в привлечении дополнительных инвестиций в медицинскую науку и наращивании научной базы. 

В качестве базовой организации, в структуре которой будет образован Центр клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий, предлагается Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

Министр здравоохранения отметила довольно низкий объем научных исследований в медицинской и фармацевтической сфере Казахстана, который существенно уступает общемировым трендам, и необходимость решения системных проблем в этом направлении. 

Так, по данным Price Water house Coopers, капитализация мирового рынка клинических исследований составляет более чем 50 млрд долларов США.

«В Казахстане за 2019-2021 годы проведены 14 активных клинических исследований отечественных и международных производителей, что составляет лишь 0,7% на 1 млн населения, что почти в 40 раз ниже, чем в США, Франции и Великобритании, в 25 раз ниже, чем в Германии, и почти в 7,5 раза ниже, чем в Украине и России», – сообщил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Бауыржан Байсеркин.

Он считает, что низкому уровню развития клинических исследований способствуют системные проблемы, сдерживающие развитие клинических исследований и медицинской науки в целом, а именно низкая вовлеченность клинических научных центров, недостаточное количество подготовленных по клиническим исследованиям кадров. При этом нормативная база по регулированию клинических исследований лексредств и медизделий в нашей стране гармонизирована с законодательством Европейского Союза.

«С целью решения проблем с развитием клинических исследований в Республике Казахстан будет создан Центр клинических исследований. Центр будет проводить первичное консультирование спонсоров клинических исследований, координацию работы НИИ/НЦ, вузов и других клинических баз, по клиническим исследованиям в области здравоохранения», - пояснил Байсеркин.

Как отмечалось в ходе совещания, основными преимуществами создания ЦКИ является координация всего производственного цикла по организации и проведению международных и локальных клинических исследований в Казахстане, а также привлечение дополнительных инвестиций в медицинскую науку и наращивание научного кадрового потенциала.

Популярное

Все
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
На территории Костанайской области в огне гибнут дети
Скоро станет известна судьба "окурка" рухнувшей трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске
Патриарх казахстанской селекции
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для британцев
На карте Казахстана есть немало удивительных мест, притягивающих туристов и исследователей
Украинская экономика в этом году упадет на 30%, считают эксперты
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Какие банки сегодня начнут прием заявок по льготному автокредитованию в РК
О любви, которой не будет
В поддержку всенародного голосования
Прочные узы на высоте
Чтобы голосовать, нужно знать
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 мая
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 мая
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]