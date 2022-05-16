Центр развития клинических исследований создается в Казахстане

Создание Центра развития клинических исследований (ЦКИ) обсудили на совещании в Министерстве здравоохранения Казахстана под председательством министра Ажар Гиният, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основная задача ЦКИ будет состоять в организации и проведении международных и локальных клинических исследований в Казахстане, а также в привлечении дополнительных инвестиций в медицинскую науку и наращивании научной базы.

В качестве базовой организации, в структуре которой будет образован Центр клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий, предлагается Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

Министр здравоохранения отметила довольно низкий объем научных исследований в медицинской и фармацевтической сфере Казахстана, который существенно уступает общемировым трендам, и необходимость решения системных проблем в этом направлении.

Так, по данным Price Water house Coopers, капитализация мирового рынка клинических исследований составляет более чем 50 млрд долларов США.

«В Казахстане за 2019-2021 годы проведены 14 активных клинических исследований отечественных и международных производителей, что составляет лишь 0,7% на 1 млн населения, что почти в 40 раз ниже, чем в США, Франции и Великобритании, в 25 раз ниже, чем в Германии, и почти в 7,5 раза ниже, чем в Украине и России», – сообщил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Бауыржан Байсеркин.

Он считает, что низкому уровню развития клинических исследований способствуют системные проблемы, сдерживающие развитие клинических исследований и медицинской науки в целом, а именно низкая вовлеченность клинических научных центров, недостаточное количество подготовленных по клиническим исследованиям кадров. При этом нормативная база по регулированию клинических исследований лексредств и медизделий в нашей стране гармонизирована с законодательством Европейского Союза.

«С целью решения проблем с развитием клинических исследований в Республике Казахстан будет создан Центр клинических исследований. Центр будет проводить первичное консультирование спонсоров клинических исследований, координацию работы НИИ/НЦ, вузов и других клинических баз, по клиническим исследованиям в области здравоохранения», - пояснил Байсеркин.

Как отмечалось в ходе совещания, основными преимуществами создания ЦКИ является координация всего производственного цикла по организации и проведению международных и локальных клинических исследований в Казахстане, а также привлечение дополнительных инвестиций в медицинскую науку и наращивание научного кадрового потенциала.