Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК совместно с посольством Японии в РК и Maqsut Narikbayev University (MNU) провел в Астане первую экспертную встречу представителей ведущих мозговых центров стран Центральной Азии и Японии. Цель – обсудить возможности и перспективы сотрудничества.

Директор КИСИ Еркин Тукумов отметил символичность запуска данного формата в Астане, поскольку именно здесь в 2004 году прошла и первая межгосударственная встреча в формате «Центральная Азия + Япония» с участием министров иностранных дел. Казахстанскую сторону на ней представлял Касым-Жомарт Токаев.

Посол Японии в РК Ииджима Ясумаса, говоря об истории инициативы «ЦА + Япония», напомнил, что истоки этого формата восходят к концепции «Дипломатия Шелкового пути», предложенной японской стороной еще в 1997 году. Сегодня этот шестисторонний диалог приобрел устойчивый и регулярный характер, способствуя развитию взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях.

В 2024 году в Астане было запланировано проведение первого саммита на высшем уровне в формате «Центральная Азия + Япония», но его проведение было отложено из-за землетрясения в Японии. Посол заверил, что японская сторона приложит все усилия для того, чтобы саммит состоялся в этом году.

Ииджима Ясумаса особо подчерк­нул, что политика Японии в отношении Цент­ральной Азии направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе, укрепление экономических основ, развитие межрегионального сотрудничества, связей с международным сообществом.

– Япония неизменно привержена поддержке суверенитета, мира и устойчивого развития Центральной Азии, – добавил он.

История взаимодействия стран региона с Японией насчитывает уже несколько десятилетий, но вместе с тем нынешний уровень сотрудничества далеко не соответствует имеющимся потенциалу и возможностям, отметил директор КИСИ Еркин Тукумов. По его мнению, значительный вклад в изменение ситуа­ции и активизацию партнерства могут и должны внести представители эксперт­ного сообщества.

Также директор КИСИ сделал акцент на том, что Казахстан рассматривает Японию как важного инвестора в экономику региона и генератора технологий транспортно-логистической индустрии. Ярким примером японского технологического лидерства он назвал, в частности, технологии «Синкансэн». Их адаптация к условиям Центральной Азии не только повысит скорость и безопасность перевозок, но и может укрепить транспортные связи как между государствами региона, так и ЦА в целом с международными рынками.

Большой интерес для стран Центральной Азии представляют также возможности сотрудничества с Японией в цифровой сфере. Интересен ее уникальный опыт в области совершенствования городской инфраструктуры, в том числе транспортной, устойчивой урбанизации, внедрению современных технологий в управление городами.

– Особенно интересной для нас является японская концепция «Сатояма», основанная на гармонии человека и природы, – подчеркнул Еркин Тукумов.

Со своей стороны провост Maqsut Narikbayev University Сергей Пен отметил особую значимость проведения мероприятия на площадке MNU. Академические учреждения служат связующим звеном между политикой, исследованиями и практикой и играют важную роль в формировании идей и подготовке будущих лидеров, которые будут способствовать развитию регионального сотрудничества.

В рамках рабочей части конференции эксперты из шести стран поделились своим видением нынешнего состояния и перспектив развития сотрудничества между «центральноазиатской пятеркой» и Японией.

Исполнительный директор японского Института международных отношений Томоюки Ёсида подчеркнул, что Япония видит растущую геополитическую значимость ЦА и заинтересована в углублении сотрудничества. В этом контексте он отметил, что странам ЦА важно укреплять региональную солидарность, взаимосвязанность и интеграцию.

– Хотя у каждой страны есть свои национальные интересы, коллективные действия усилят автономию и влияние региона, – уверен он.

Профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Томохико Уяма со своей стороны акцентировал, что диалог «Центральная Азия + Япония» сосредоточен на решении не только региональных, но и глобальных вопросов- это климатический кризис, экология, достижение Целей устойчивого развития.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев справедливо отмечает, что в условиях, когда крупные державы все меньше доверяют многостороннему процессу, именно средние державы должны взять на себя ответственность за обеспечение стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами,– отметил Томохико Уяма. – Япония должна поддерживать многовекторную дипломатию стран Центральной Азии, их инициативы в ООН и других международных организациях, чтобы вместе способствовать установлению мирового порядка, основанного на многостороннем сотрудничестве и равноправии всех государств.

Руководитель отдела азиатских исследований КИСИ Айдар Курмашев также подчеркнул важность сотрудничества между государствами ЦА и Японии в условиях новых геополитических вызовов и меняющейся глобальной повестки.

– Регион Центральной Азии обладает огромными ресурсными и транзитными возможностями. Япония – одна из ведущих экономик мира с высокотехнологичной промышленностью и большим опытом в области инноваций. Взаимное дополнение потенциалов стран ЦА и Японии открывает широкие горизонты для устойчивого роста и совместных проектов,– отметил он.

Также Айдар Курмашев акцентировал значимость экспертной и аналитической кооперации между «мозговыми центрами», предложил развивать стажировки и обмен специалистами. По его словам, соз­дание такой институционализированной системы подготовки и взаимодействия экспертов способно заложить фундамент для будущих решений в экономической, социальной и политической сферах, поможет вырабатывать инновационные подходы к конкретным задачам.

Дискуссия проходила в гибридном формате, и к спикерам, присутствовавшим в MNU, в режиме видеосвязи подключились директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Элдор Арипов, директор Центра стратегических исследований при Президенте Таджикистана Хайриддин Усмонзода, директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов (Узбекистан), заместитель директора Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана Динара Дуйшенкулкызы и другие эксперты.

Участники мероприятия отметили важность укрепления диалога между странами Центральной Азии и Японии, подчеркнув, что экспертная встреча в Астане улучшила понимание перспектив и возможностей дальнейшего сотрудничества.