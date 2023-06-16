Центры трудовой мобильности появятся с июля в Казахстане

Общество, Занятость, Цифровизация, Госуслуги
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года в Казахстане будут созданы 20 центров трудовой мобильности в областных центрах и мегаполисах, а действующие центры занятости населения будут преобразованы в карьерные центры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Основными новыми функциями центров трудовой мобильности будут:

- обеспечение баланса трудовых ресурсов региона на основе анализа, прогноза спроса и предложения рабочей силы;

- разработка региональных карт занятости и координация их реализации на местах;

- реализация активных мер занятости и мониторинг создания рабочих мест, создаваемых в рамках всех государственных программ и частных инициатив, реализуемых в регионе;

- содействие в добровольной миграции граждан для обеспечения занятости и координация на региональном уровне программ переселения граждан;

- регистрация лиц, обратившихся в качестве ищущих работу и безработных;

- информирование населения, местных исполнительных органов и уполномоченного государственного органа о состоянии регионального рынка труда.

«В реализацию этих функций новые центры будут активно вовлекать все институты рынка труда, функционирующие на территории региона. Для этого им предоставляется право передачи отдельных функций, связанных с трудоустройством целевых групп граждан, на аутсорсинг.

В свою очередь, карьерные центры станут филиалами центров трудовой мобильности в городах и районах. Основной задачей новых центров станет реализация региональной политики занятости с учетом местных специфик в увязке с показателями национального рынка труда», – сообщил директор департамента занятости населения Минтруда Аскар Ниязов.

При этом весь оказываемый на текущий момент спектр услуг по содействию занятости, добровольному переселению, формированию макетов дел по назначению адресной социальной помощи будет сохранен и их оказание продолжится в карьерных центрах, которые будут расположены по тем же адресам.

Данная трансформация направлена на системное преобразование службы занятости, улучшение работы и повышение качества услуг по трудовому посредничеству, оказываемых государством.

Одной из целей дальнейшего развития системы оказания услуг является полная цифровизация всех услуг и мер поддержки в сфере занятости.

«Цифровые центры занятости – это кардинальная трансформация отношений между органами занятости и их клиентами – соискателями и работодателями, изменение бизнес-процессов оказания услуг, перевод их в онлайн-формат», – подчеркнул Ниязов.

Запуск онлайн-услуг позволил минимизировать физические контакты населения с сотрудниками органов занятости и повысить доступность услуг для граждан. На сегодняшний день около 77% граждан, которые обращаются за получением услуг в сфере занятости, используют онлайн-формат посредством Электронной биржи труда.

#работа #занятость #общество #Минтруда #рынок труда #центры занятости

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