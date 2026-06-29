Центры «Жомарт жан» укрепляют культуру благотворительности в Казахстане

Благотворительность

В Казахстане благотворительность все увереннее становится неотъемлемой частью общественной жизни, объединяя усилия государства, бизнеса, этнокультурных объединений, волонтеров и тысяч неравнодушных граждан. Важную роль в развитии этого направления играют центры «Жомарт жан», созданные в 2024 году как единая площадка для координации благотворительной деятельности и реализации социальных инициатив.

Сегодня по всей стране функционируют Республиканский центр «Жомарт жан» и 20 региональных центров, которые объединяют более 300 меценатов, благотворителей, волонтеров и представителей этнокультурных объединений. Их работа направлена на оказание адресной помощи нуждающимся, развитие культуры милосердия, поддержку добровольческих инициатив и укрепление общественного согласия.

Создание центров стало важным шагом в систематизации благотворительной деятельности. Благодаря единому подходу удалось повысить эффективность взаимодействия государственных органов, общественных институтов и бизнеса, расширить участие этнокультурных объединений в реализации социальных проектов, а также сформировать действенный механизм общественной поддержки в период чрезвычайных ситуаций.

Результаты работы центров свидетельствуют о высокой востребованности их деятельности. По итогам 2025 года в стране было реализовано 1 134 благотворительных и социально значимых проекта на общую сумму 847,7 млн тенге. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. Только за первое полугодие 2026 года центрами «Жомарт жан» реализован 10 391 благотворительный проект, помощь получили 29 386 человек. Общий объем оказанной благотворительной поддержки составил 274,2 млн тенге.

Деятельность центров охватывает широкий спектр направлений - от адресной помощи малообеспеченным и многодетным семьям, людям с инвалидностью и пожилым гражданам до реализации образовательных, инфраструктурных и социальных проектов. Такой комплексный подход свидетельствует о переходе от разовой поддержки к системной работе, ориентированной на устойчивое развитие местных сообществ и повышение качества жизни населения. 

Вместе с тем дальнейшее развитие благотворительной сферы требует решения ряда задач. В числе приоритетов — сокращение различий между регионами по масштабам благотворительной деятельности, расширение участия бизнеса и социальных предпринимателей, развитие корпоративной социальной ответственности, вовлечение молодежи в волонтерское движение и распространение лучших региональных практик.

Опыт работы центров подтверждает, что благотворительность в Казахстане становится важным фактором общественного развития. Консолидация усилий государства, гражданского общества, бизнеса и этнокультурных объединений позволяет более эффективно решать актуальные социальные задачи, повышать качество жизни граждан и укреплять единство народа Казахстана.

#благотворительность #центры #меценаты

Популярное

Все
В Астане частично закроют улицу Кравцова
Продолжаем дело Сатпаева: в Казахстане завершилась III Геологическая универсиада
Карагандинская ТЭЦ-3 получит новый котел и турбину
Из Албании экстрадировали сбежавшего «помогайку» по сдаче ЕНТ
Во Франции на фоне жары подскочили показатели смертности
В горах Алматы спасатели спустили двух молодых людей с высоты 3680 метров
Казахстан присоединяется к инициативе Pax Silica для развития AI-инфраструктуры
Яркий гала-концерт завершил юбилейный концертный сезон «Қазақконцерта»
МВД расширяет применение лазерных установок
Казахстан завершил Кубок Европы по дзюдо в Чехии с двумя золотыми медалями
Незаконную добычу драгметаллов пресекли в области Абай
Президент поздравил Национального лидера туркменского народа с днем рождения
Маулен Ашибаев провел последнее заседание Сената
Marca опубликовала символическую сборную группового этапа ЧМ-2026
В Венесуэле спустя пять дней спасли младенца с матерью из-под завалов
В Казахстане запущен пилот по маркировке кондитерских изделий
Генпрокуратура предупреждает казахстанцев о рисках дропперства
Казахстанец завоевал «серебро» на чемпионате Азии и Океании по самбо
Психологический портрет за 10 минут: в Нацгвардии повсеместно внедряют новую цифровую систему
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Когда спадет жара в Казахстане
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Изменить подход к субсидированию
Лучшие производства года назвали в Улытау
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству

Читайте также

Добрые дела меняют судьбы
Когда бизнес думает о городе
Как благотворительность развивает экономику Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]