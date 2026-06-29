Центры «Жомарт жан» укрепляют культуру благотворительности в Казахстане

В Казахстане благотворительность все увереннее становится неотъемлемой частью общественной жизни, объединяя усилия государства, бизнеса, этнокультурных объединений, волонтеров и тысяч неравнодушных граждан. Важную роль в развитии этого направления играют центры «Жомарт жан», созданные в 2024 году как единая площадка для координации благотворительной деятельности и реализации социальных инициатив.

Сегодня по всей стране функционируют Республиканский центр «Жомарт жан» и 20 региональных центров, которые объединяют более 300 меценатов, благотворителей, волонтеров и представителей этнокультурных объединений. Их работа направлена на оказание адресной помощи нуждающимся, развитие культуры милосердия, поддержку добровольческих инициатив и укрепление общественного согласия.

Создание центров стало важным шагом в систематизации благотворительной деятельности. Благодаря единому подходу удалось повысить эффективность взаимодействия государственных органов, общественных институтов и бизнеса, расширить участие этнокультурных объединений в реализации социальных проектов, а также сформировать действенный механизм общественной поддержки в период чрезвычайных ситуаций.

Результаты работы центров свидетельствуют о высокой востребованности их деятельности. По итогам 2025 года в стране было реализовано 1 134 благотворительных и социально значимых проекта на общую сумму 847,7 млн тенге. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. Только за первое полугодие 2026 года центрами «Жомарт жан» реализован 10 391 благотворительный проект, помощь получили 29 386 человек. Общий объем оказанной благотворительной поддержки составил 274,2 млн тенге.

Деятельность центров охватывает широкий спектр направлений - от адресной помощи малообеспеченным и многодетным семьям, людям с инвалидностью и пожилым гражданам до реализации образовательных, инфраструктурных и социальных проектов. Такой комплексный подход свидетельствует о переходе от разовой поддержки к системной работе, ориентированной на устойчивое развитие местных сообществ и повышение качества жизни населения.

Вместе с тем дальнейшее развитие благотворительной сферы требует решения ряда задач. В числе приоритетов — сокращение различий между регионами по масштабам благотворительной деятельности, расширение участия бизнеса и социальных предпринимателей, развитие корпоративной социальной ответственности, вовлечение молодежи в волонтерское движение и распространение лучших региональных практик.

Опыт работы центров подтверждает, что благотворительность в Казахстане становится важным фактором общественного развития. Консолидация усилий государства, гражданского общества, бизнеса и этнокультурных объединений позволяет более эффективно решать актуальные социальные задачи, повышать качество жизни граждан и укреплять единство народа Казахстана.