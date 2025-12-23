Меньше 50 дней остаётся до начала Олимпийских игр-2026 в Италии. Они пройдут с 6 по 22 февраля. Специальная инструкция для тех, кто хочется стать одним из болельщиков на трибунах, подготовлена в материале Olympic.kz , сообщает Kazpravda.kz

Фото: НОК

Продажа билетов на зимние Олимпийские игры 2026 года организована исключительно в цифровом формате. Оргкомитет подчёркивает, что единственными официальными распространителями являются билетная платформа Игр и сайт официального партнёра Международного Олимпийского комитета по гостеприимству On Location.

Покупка билетов через сторонние сервисы или частных посредников не гарантирует доступ на соревнования и может привести к отказу во входе. Поэтому идти на риски и приобретать пропуск на события с рук не стоит.

Где и как купить билеты

Билеты на отдельные спортивные сессии и церемонии продаются через официальный билетный сайт Игр. Пакеты, включающие билеты и дополнительные сервисы, реализуются исключительно через On Location. Других авторизованных платформ не существует.

Процесс покупки включает обязательную регистрацию. На первом этапе продажи доступ к самым востребованным билетам определялся через лотерею, предоставлявшую 48-часовое окно для покупки. С весны 2025 года билеты поступили в открытую продажу по принципу свободного доступа. Для Паралимпийских игр продажи стартовали отдельно, при этом цены на них значительно ниже.

Цены на билеты: диапазоны и примеры

Ценовая политика Игр рассчитана на максимально широкий круг болельщиков. Минимальная стоимость билетов составляет 30 евро - по такой цене можно посетить предварительные матчи хоккейного турнира. Более 20 процентов всех билетов продаются по цене до 40 евро, а 57 процентов - до 100 евро.

Наиболее доступные виды спорта - керлинг (40-150 евро), биатлон (50-200 евро), горные лыжи (100–220 евро). Соревнования по шорт-треку оцениваются в диапазоне 150-450 евро, по конькобежному спорту - 180-280 евро. Фристайл и сноуборд, как одни из самых зрелищных дисциплин, стоят от 50 до 440 евро.

Фигурное катание входит в число самых дорогих видов соревновательной программы. Стоимость билетов составляет от 280 евро (категория C) до 1 200 евро за места категории A на гала-представление. Для основных соревновательных сессий билеты категории A стоят 650-750 евро, категории B - 450-550 евро.

Хоккейный турнир обладает самым широким ценовым диапазоном. Предварительные матчи доступны от 30 евро, полуфиналы и матч за бронзу - от 200 до 500 евро. Билеты на финал мужского турнира стоят от 450 до 1 400 евро.

Церемония открытия на стадионе "Сан-Сиро" в Милане оценивается в диапазоне 260-2 026 евро, церемония закрытия в арене Вероны - от 950 до 2 900 евро.

Типы билетов и категории мест

Билеты продаются на отдельные сессии, а не на весь соревновательный день. Большинство мероприятий имеют несколько категорий мест. Категория A предполагает лучшие места с оптимальным обзором и максимальную стоимость. Категория B предлагает сбалансированный вариант по цене и качеству.

Категории C и D являются наиболее доступными и обычно расположены на верхних ярусах или в угловых секторах. Для некоторых видов спорта предусмотрены билеты без фиксированного места, что дополнительно снижает цену.

Формат билетов и доступ на арены

Все билеты будут предоставляться исключительно в цифровом виде. Доступ на соревнования осуществляется через мобильное приложение Milano Cortina 2026, которое станет доступно в конце 2025 года. QR-код для входа активируется за 24 часа до начала сессии и привязывается к имени владельца билета. Бумажные билеты не предусмотрены.

Ограничения при покупке

Один пользователь может приобрести не более 25 билетов за весь период продаж, при этом за одну транзакцию допускается покупка до 10 билетов. Для церемоний и наиболее востребованных соревнований установлен лимит в 4 билета на аккаунт. Покупка доступна лицам старше 16 лет. Дети до 14 лет могут посещать мероприятия только в сопровождении взрослого, а для детей старше 4 лет требуется отдельный билет.

Перепродажа билетов

В декабре 2025 года будет запущена официальная платформа перепродажи билетов. Это единственный легальный и безопасный способ перепродать билет, если планы изменились и пришлось отказаться от поездки. Билеты будут выставляться по номинальной цене с удержанием сервисной комиссии около 5 процентов.

Пакеты гостеприимства On Location

Программа гостеприимства предназначена для болельщиков, которые хотят получить расширенный сервис и гарантированный доступ к востребованным событиям. Стоимость пакетов начинается от 150 евро и может превышать 10 тысяч евро для финалов и церемоний с размещением и трансферами.

В зависимости от уровня пакета, в него входят билеты определённой категории, приоритетный вход, доступ в лаунджи с кейтерингом, а в премиальных вариантах - размещение и транспорт.

Организаторы отмечают, что обычный билет подходит тем, кто ориентирован прежде всего на спортивную составляющую и самостоятельное планирование поездки. Пакеты гостеприимства оправданы для финалов, церемоний, корпоративных групп и болельщиков, для которых важны комфорт и гарантированный доступ, а также другие условия приятного времяпровождения.