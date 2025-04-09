В марте мясо (включая мясопродукты) подорожало на 2,2% м/м. В последний раз настолько же высокие месячные темпы фиксировались три года назад, по итогам апреля 2022-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Data Hab

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Увеличение стоимости мяса даже более чем на 1% в месяц – относительно редкое явление. К примеру, на отрезке двух предыдущих полных лет однопроцентный уровень не превышался ни разу (месячные темпы роста цен составляли в среднем 0,4%).

Таким образом, в 2024 году мясо дорожало г/г на 3,4%, в 2023 - на 7%.

«А теперь сравните: накопленный рост цен за 2025-й, который, по сути, только начался, составляет 5,6%. Дело в том, что ощутимое удорожание идет уже третий месяц подряд. Перед этим было +1,1% (январь) и +2,1% (февраль)», - говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что именно мясо внесло наиболее весомый вклад в продовольственную инфляцию, которая сильно разогналась по итогам марта в месячном исчислении. Из 0,67 п.п., которые продовольствие обеспечило в общем приросте цен, 0,27 п.п., или 40%, пришлось на рассматриваемую группу продуктов питания.

Если говорить конкретно, заметнее всего общий показатель тянут вверх говядина и баранина. В первом случае месячные темпы роста цен составляют 3,5% (второй по величине показатель с февраля 2017 года), во втором – 3,4% (максимум с февраля 2017 года).