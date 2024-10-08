Цены на услуги СМИ в 16 раз завышали в Павлодарской области

Общество , Коррупция
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Дана Аменова
корреспондент

Чиновники региона могли заработать на бюджетных махинациях 180 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством культуры и информации РК утверждены базовые цены на услуги, закупаемые для проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации.

Цена за размещение информационного материала в газете (за 1 кв. см) составляет 400 тенге, за размещение в интернет-ресурсах (за 1 символ) - 38 тенге, за минуту на телевидении - в размере 39 500 тенге.

При этом Управление информации и общественного развития Павлодарской области эти услуги необоснованно закупало по завышенным ценам.

К примеру, за размещение в газетах стоимость завышена в 3,5 раза (цена 1 447 тенге), на интернет-ресурсах - в 7 раз (270 тенге), на телевидении - в 16 раз (633 862 тенге).

«Согласно принятым мерам прокурорского реагирования базовые цены на услуги СМИ пересмотрены, бюджетные средства сэкономлены на 180 млн тенге, должностные лица понесли строгое дисциплинарное наказание», – подытожили в надзорном органе.

#прокуратура #нарушение #услуги #СМИ

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