Цены на услуги СМИ в 16 раз завышали в Павлодарской области

Чиновники региона могли заработать на бюджетных махинациях 180 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством культуры и информации РК утверждены базовые цены на услуги, закупаемые для проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации.

Цена за размещение информационного материала в газете (за 1 кв. см) составляет 400 тенге, за размещение в интернет-ресурсах (за 1 символ) - 38 тенге, за минуту на телевидении - в размере 39 500 тенге.

При этом Управление информации и общественного развития Павлодарской области эти услуги необоснованно закупало по завышенным ценам.

К примеру, за размещение в газетах стоимость завышена в 3,5 раза (цена 1 447 тенге), на интернет-ресурсах - в 7 раз (270 тенге), на телевидении - в 16 раз (633 862 тенге).