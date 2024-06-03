Цепочка спасла мужчину от пули в США

Благодаря украшению, после выстрела у пострадавшего на шее осталась лишь небольшая колотая рана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В американском штате Колорадо пуля 22-го калибра во время выстрела застряла в серебряной цепочке на шее мужчины и спасла ему жизнь, передает Kazpravda.kz со сссылкой Sky News

По словам полиции штата, выстрел произошел во время ссоры.

В результате нападения, совершенного в прошлый вторник, 28 мая, у мужчины на шее осталась лишь колотая рана.

Полицейские из Коммерс-Сити, расположенного недалеко от Денвера, опубликовали фотографии окровавленной цепочки.

Фото: Commerce City Police Department

"Мы бы сказали, что он действительно уклонился от пули, но на самом деле он удержался от неё. Эта серебряная цепочка шириной около 10 мм, вероятно, единственная причина, по которой жертва стрельбы все еще жива", — подписали они фото.

Предполагаемый стрелок, личность которого не установлена, был арестован на месте преступления и обвинен в покушении на убийство.

Сотрудники полиции предположили, что ожерелье сделано не из чистого серебра, так как оно могло деформироваться.