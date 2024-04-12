Глава государства дал поручения по искусственному интеллекту

О перспективах использования суперкомпьютера Касым-Жомарт Токаев рассказал в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В ходе выступления глава государства подчеркнул, что вопросы регулирования искусственного интеллекта сегодня все чаще обсуждаются на национальном и глобальном уровнях. К примеру, соответствующий закон недавно был принят в Евросоюзе (Artificial Intelligence Act).

«Цифровая эпоха способствовала появлению нового актива – данных, которые выступают основным сырьем для искусственного интеллекта и машинного обучения. Поэтому предстоит активно заняться интеграцией баз данных государственных органов и различных подведомственных организаций. Для решения сложных научных задач и реализации прикладных проектов также надо в полной мере задействовать возможности суперкомпьютера, который в скором времени будет создан и запущен в нашей стране», – считает он.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что создание суверенных языковых моделей – одно из перспективных направлений в области искусственного интеллекта.

«На базе консорциума из восьми научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений сейчас ведется разработка казахской языковой модели. Это начинание не только имеет огромное значение для обеспечения нашего цифрового суверенитета, но и придаст мощный импульс развитию государственного языка. Как вы знаете, существует дефицит специалистов в области искусственного интеллекта. Эту проблему необходимо решить как можно скорее. Определенная работа в этом направлении уже ведется. В ряде отечественных вузов внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google и Huawei. Достигнуты договоренности с ведущими вузами Кореи и Китая по трансферу знаний и совместной подготовке специалистов. Нам нужно, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во всех новых цифровых технологиях», - сказал президент.

По его словам, для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта.

«В целом, комплексное развитие сферы искусственного интеллекта должно быть отдельным приоритетом правительства. В этой работе целесообразно использовать потенциал членов Национального совета, – подытожил глава государства.

В завершение он поручил утвердить предложенный состав экспертной рабочей группы при Нацсовете, которая будет содействовать решению актуальных проблем индустрии искусственного интеллекта.