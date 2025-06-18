Цифровая карта и новые больницы

Здравоохранение
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В стране разрабатывается проект цифровой карты объектов инфраструктуры здравоохранения в сотрудничестве с Центром поддержки цифрового правительства МЦРИАП РК. Об этом во время брифинга в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы пре­дусматривает более 40 мероприятий, среди которых одним из ключевых является разработка долгосрочных региональных мастер-планов.

– На сегодня разработка мастер-планов уже завершена по семи регионам – Карагандинскому, Кызылординскому, Мангистаускому, Жамбылскому, Актюбинскому, областям Улытау и Жетысу. Работа по остальным регионам продолжается, – сообщил спикер.

В прошлом году был разработан проект цифровой карты объектов инфраструктуры здравоохранения по 10 регионам и проведена их час­тичная интеграция с информационными системами Минздрава. В этом году планируется завершить разработку по оставшимся 10 регионам.

Параллельно ведомством реализуются 34 якорных проекта здравоохранения, три из которых уже завершены. Это Национальный научный онкологический центр и Национальный координационный центр экстренной медицины в Астане, к вводу готовится Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы.

– По поручению Главы государства в Казахстане разработана долгосрочная Концепция развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года. Этот документ преду­сматривает комплексный подход к модернизации системы здравоохранения, охватывая ключевые направления: развитие зданий и сооружений, укрепление материально-технической базы, повышение кадрового потенциала, – проинформировал Тимур Муратов.

Одновременно с этим внедряются современные цифровые решения. Среди них – ИИ-модели для прогнозирования, автоматическое формирование аналитических справок и рекомендаций с использованием искусственного интеллекта, а также система управления рисками, обеспечивающая оперативное реагирование на критические ситуации.

В селах продолжается строительство фельдшерских, акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий. Всего в рамках реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить 655 медицинских объектов.

Кроме того, были разработаны эталонные проекты по пяти климатическим и сейсмическим зонам страны с привязкой к местности. Как отметил вице-министр, это позволило оптимизировать сроки и сэкономить бюджетные средства.

– Доля отечественных товаропроизводителей в эталонных проектах составила более 80 процентов, включая строительные материалы и медицинское оборудование. На сегодняшний день завершено строи­тельство 479 объектов первичной медико-санитарной помощи, 178 из них построены в селах, где ранее отсутствовали медицинские объек­ты. 301 объект построен взамен устаревших и приспособленных, до конца года планируется завершить еще 176 объектов ПМСП, – уточнил Тимур Муратов.

#медицина #цифровизация #карта #СЦК

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